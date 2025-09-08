Un golpe comando sacudió una estación de servicio en Mar del Plata, donde al menos cinco delincuentes lograron llevarse $20 millones en cuestión de segundos, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El asalto tuvo lugar este lunes por la madrugada, cerca de las 03:45, en la intersección de Juan B. Justo y Peralta Ramos, cuando la banda descendió de un vehículo y ejecutó el golpe en la estación Puma.

Según se pudo establecer, uno de los delincuentes amenazó al personal con un arma de fuego, mientras que otros emplearon un ariete para forzar la puerta de la oficina del encargado, y lograron así en tan solo segundos robar dinero de la recaudación de manera rápida y precisa.

El monto del dinero sustraído rondaría los $20 millones. Los delincuentes escaparon en el mismo auto VW Gol Trend blanco con el que llegaron. La secuencia duró tan solo 90 segundos.

Un dato aportado por fuentes del caso es que los delincuentes usaban pasamontañas y al escapar efectuaron al menos dos detonaciones. De milagro no hubo heridos.

El personal policial y del área científica llevó a cabo las tareas de rigor y los peritajes correspondientes.

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien trata de constatar si se trató de un robo al voleo o si la banda delictiva sabía de la recaudación dentro del despacho.

“La ciudad está liberada. La policía no dio indicios y señalan que todo está en etapa de investigación”, expresaron.

Jorge Granado, de 48 años, fue arrestado el martes en las inmediaciones del Parque Camet, en la ciudad de Mar del Plata, tras una seguidilla de diez robos a kioscos cometidos entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre. Algunos de los delitos los realizó en solitario y otros con la participación de cómplices.

Un hecho llamativo es que en al menos dos oportunidades atendió a clientes que ingresaron a los kioscos mientras realizaba los robos, después de reducir al trabajador, con el objetivo de no levantar sospechas.

Granado estaba cumpliendo libertad condicional y era intensamente buscado por las autoridades desde junio por incumplir las condiciones de su régimen.

Según publicó TN, la seguidilla de robos ocurrió entre el 14 y el 22 de septiembre en distintos kioscos de la ciudad de Mar del Plata.

Sin embargo, su detención se logró gracias a un asalto a una heladería de la ciudad el martes 19 de agosto. Allí le pidió perdón a la empleada antes de llevarse la recaudación.