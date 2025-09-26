La inseguridad volvió a golpear en el Bajo neuquino, cuando un joven asaltó una heladería de avenida Olascoaga y logró escapar con la recaudación. Sin embargo, su libertad duró poco: las cámaras de seguridad del local captaron toda la secuencia y permitieron a la Policía detenerlo en cuestión de minutos.

El robo en pleno Bajo neuquino

El hecho ocurrió el jueves por la noche, minutos antes de las 21, en una heladería ubicada sobre avenida Olascoaga. El ladrón ingresó al local, donde se encontraba únicamente una empleada, y la amenazó para que se apartara de la caja registradora. Aunque no mostró ningún arma, la trabajadora, por miedo a resultar herida, cedió ante la intimidación.

De esa manera, el delincuente tomó unos 240.000 pesos en efectivo y se dio rápidamente a la fuga, sin percatarse de que el local contaba con un sistema de videovigilancia que registró con nitidez sus movimientos.

Con las imágenes en mano y el testimonio de la víctima, la Policía desplegó un operativo en la zona. Pocos minutos después, los efectivos ubicaron a un sospechoso en calles La Plata y Don Bosco, quien, al advertir la presencia policial, intentó escapar junto a un acompañante. Ambos fueron aprehendidos inmediatamente.

En la cercanía, los uniformados hallaron un buzo que coincidía con el que utilizaba el ladrón durante el robo, lo que reforzó las pruebas en su contra. El joven quedó demorado y a disposición de la justicia, mientras que el dinero robado es materia de investigación.

Otro hecho: el aporte de una vecina fue clave

La Policía de Neuquén también informó sobre otro caso de inseguridad ocurrido en el barrio Alta Barda. Allí, el llamado de una vecina y el trabajo del centro de monitoreo de cámaras permitieron demorar a tres sospechosos y recuperar un taladro que había sido robado.

El hecho se registró el miércoles por la tarde, cuando la mujer observó a tres personas trasladando la herramienta en circunstancias sospechosas. Gracias al seguimiento de las cámaras, se confirmó que los individuos habían dejado el taladro en una vivienda del sector Cordón Colón. Finalmente, el elemento fue recuperado y entregado a su propietario.