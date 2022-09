Hay más dudas que certezas en la investigación de la desaparición de un camión con mil televisores que se podujo el martes a la madrugada en la Ruta Nacional Nº 3, cerca de Trelew.

El chofer apareció en una estación de servicio en el ingreso de la ciudad, cerca de las 2 de la madrugada. Recién entonces avisó a al Policía que le habían robado el camión a punta de pistola.

La víctima declaró que tuvo que caminar varios kilómetros para pedir ayuda. Los investigadores por estas horas advirtieron que hay “contradicciones” en el relato.

No dudan que el hecho existió puesto que el camión no aparece, pero sí ponen en duda las circunstancias del caso. Hay dos indicadores que no cierran: el GPS y el relato de otros dos camioneros.

LA VERSIÓN DEL CAMIONERO

Según el denunciante, él circulaba por la ruta cuando un Peugeot lo encimó, delincuentes le apuntaron con armas de fuego y lo obligaron a detener la marcha.

En la oscuridad de la noche, uno de los delincuentes lo subió al auto y manejó varias horas hasta que lo dejó a la vera de la ruta. Los otros dos -según la víctima- se llevaron el camión que desapareció sin dejar rastro.

El vehículo había salido con la carga de Usuhaia rumbo a Buenos Aires. Al parecer, hizo escala en Río Gallegos y luego fue emboscado cerca deTrelew.

Hasta el martes la versión de los hechos, que la Policía reconstruyó sobre la base del testimonio de la víctima, todavía cerraba.

No obstante, este miércoles cuando llegaron los primeros resultados de las pericias y tomaron más testimonios, el relato del camionero empezó a resquebrajarse.

Fuentes del caso dijeron a ADNSUR que este relato se parece mucho a otros casos de desapariciones de camiones que les llaman mucho la atención.

LA INVESTIGACIÓN

Según las fuentes, estas bandas de piratas del asfalto no serían de la zona sino que provendrían de otros puntos del país.

El modus operandi es similar en todos los casos y precisamente esto es lo que le llama la atención de los investigadores.

“Los relatos de los camioneros siempre hablan de un vehículo que los cruza en la ruta, empiezan a detener la marcha en forma brusca, lo hacen descender al conductor y lo pasean”, dijo un investigador.

La Policía por estas horas se encuentra relevando las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio que dan a la ruta para tratar de reconstruir la ruta que siguió el camionero con los televisores.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional, Cristian Cedrón, abonó estas sopechas en diálogo con FM TIEMPO.

“Existen circunstancias que hacen dudar de cómo fue el hecho en sí; esperamos recibir informes del GPS del camión, que fue desactivado en su momento”, adelantó.

Por último, Cedrón convalidó que hay al menos dos camioneros a los que “les llamó la atención” que el chofer asaltado se retrasó en el camino, cuando hay lugares y horarios que cumplir.