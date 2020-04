COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La concejal de Comodoro Rivadavia, Viviana Navarro, denunció que cerca de las 14 horas de este martes fue interceptada por dos sujetos que circulaban por el barrio Pueyrredón a bordo de una camioneta. Según relató, uno de los hombres se bajó del vehículo y la atacó con un destornillador, le arrebató el celular y luego la golpeó arrojándola contra un paredón.

El hecho tuvo lugar a plena luz del día a pocos metros de su domicilio. "Iba a la farmacia a buscar un remedio que había encargado, ni siquiera había hecho una cuadra cuando se bajó un chico de una camioneta Eco Sport, el otro se quedó adentro. Tenía un destornillador en la mano y me lo quiso clavar", contó en diálogo con La Petrolera.

Navarro indicó que su primera reacción fue defenderse por lo que "no se pudo llevar mi billetera". En cambio sí "me arrancó de la mano mi celular, me golpeó y me tiró contra la pared". Cuando el joven se subió al vehículo se le cayó el destornillador y "se lo dejé a la policía".

Tras el violento episodio, la edil comodorense comenzó a correr hacia su casa. "Ellos dieron la vuelta, me siguieron, pero no me pudieron volver a interceptar porque ya estaba entrando", señaló.

"Fue un momento horrible, se aprovechan que no anda nadie en la calle y salen a hacer de las suyas", señaló. Consideró asimismo que "tendría que haber más patrulleros" en las calles.

Por último dijo que el número telefónico con característica de Comodoro ya no está habilitado y aclaró que "los que se quieran comunicar conmigo estoy usando el número que tenía en Rawson".