Asaltaron a un exintendente y empresario de Chubut: le pidieron agua, entraron a su casa y se llevaron de todo

El pasado lunes 19 de febrero, un exintendente y empresario de Chubut sufrió un hecho de inseguridad en su vivienda. Dos hombres se acercaron pidiendo agua diciendo que su auto “se había calentado”.

Sin embargo, luego de acceder de buena manera, los ladrones aprovecharon la situación y le robaron joyas, perfumes y otros objetos de valor. El hecho ocurrió a las 10 de la mañana cuando se encontraba en su vivienda ubicada sobre la zona de El Pedregoso, El Hoyo, sobre Ruta Nacional N°40.

Según informó Radio 3 Cadena Patagonia, los hombres se acercaron hasta la vivienda del expolítico y empresario maderero pidiendo ayuda, diciendo que su vehículo se había recalentado. De esta manera, pidieron cargar agua en un bidón.

El dueño de la casa, aceptó de buena manera para colaborar con los dos hombres. Les indicó que en el patio, había un estanque para cargar el agua. Sin embargo, los delincuentes observaron que el empresario estaba solo y en un momento lo agarraron del brazo, llevándolo hasta el interior del domicilio.

Allí, uno de los ladrones retuvo a la víctima, mientras el otro recorrió la casa en busca de objetos de valor. Finalmente los delincuentes, se llevaron joyas, perfumes y otros objetos. Después de varios minutos en el interior de la casa, escaparon.

"Fue todo muy rápido y se retiraron del lugar. Una vez que pudo reaccionar, la víctima pudo llamar al 101 para solicitar ayuda. Incluso, al llegar la patrulla seguía en crisis y no pudo deducir con certeza los artículos faltantes”, dijo el oficial principal de El Hoyo, Fernando Villiva.

"Inmediatamente se activó un sistema cerrojo hasta los límites jurisdiccionales de la comisaría para tratar de dar con los autores”, al tiempo que se notificó a las unidades policiales de la región, aunque con resultado negativo hasta el momento.

Más tarde, “se dio intervención a los peritos de la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina, a personal de Criminalística y a la Fiscalía, incluyendo una inspección ocular en el escenario del delito, donde se secuestraron algunos elementos de interés para la causa”, precisó el jefe policial.

"En ningún momento exhibieron armas, aunque el propio González dijo que en momentos que lo toman del brazo, sintió que lo habían apoyado con un elemento contundente en la espalda, pero no logró ver qué objeto era. Por suerte, tampoco resultó herido y no sufrió ningún tipo de lesiones. Solo le pidieron que se quedara quieto y accedió”, explicó el oficial.

El oficial también comentó que ese lunes por la mañana hubo un corte de energía en todo el sector, y por esta razón no hay nada grabado en las cámaras de seguridad. También dijo que la víctima del robo no reconoció a los ladrones, que tenían la cara descubierta. “A su criterio no son de la zona”.

En el fondo del predio funciona el aserradero histórico de la familia, donde había varios operarios trabajando. Sin embargo, nadie se percató de lo que ocurría en la vivienda, ubicada a escasos 20 metros de la ruta 40.