El pasado domingo, Día de la Madre, un chofer de colectivos de 29 años falleció mientras formaba parte de un asado junto a su familia en la localidad de Guaymallén, Mendoza.

La víctima fue identificada como Gastón Hernán Moyano, quien perdió la vida luego de atragantarse mientras preparaba un asado familiar, situación que derivó en un paro cardiorrespiratorio. La noticia rápidamente fue compartida en redes sociales, donde amigos, familiares y colegas manifestaron su dolor y recordaron su legado.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:46, en una vivienda situada en calle Silvano Rodríguez, según consta en el reporte policial. Moyano estaba junto a su familia preparando el almuerzo cuando, al probar un trozo de carne, comenzó a tener dificultades para respirar y se desvaneció en el acto.

Su hermana alertó inmediatamente a la Policía, que llegó al lugar y comenzó de inmediato maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) para intentar darle vida hasta que llegaron los equipos médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que continuaron los esfuerzos con ambulancias internas 168 y 169.

A pesar del trabajo conjunto, el desenlace fue fatal, ya que se confirmó el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio causado por el atragantamiento.

UN CHOFER MUY QUERIDO ENTRE SUS AMIGOS Y COLEGAS

Gastón no solo era un empleado más del transporte urbano, sino un pilar dentro de la comunidad de choferes y amantes del colectivo en Mendoza. Fue uno de los fundadores y administradores del “Club Famosos Mendocinos”, una página de Facebook que reúne a quienes comparten la pasión por los bondis. En ese espacio se volcó el reconocimiento popular y de sus colegas.

En una emotiva publicación, el club expresó: “Gastón Moyano dejó una marca imborrable en todos nosotros. Su alegría, su pasión por el volante y su compromiso con la comunidad perdurarán siempre”. La nota resaltó especialmente su papel en la creación y desarrollo de la Expobondi, evento que con dedicación organizó y convirtió en un referente para quienes viven y sienten el transporte público.

Los mensajes de despedida se multiplicaron, llenando la publicación con cientos de palabras de apoyo y dolor. Amigos que lo conocían desde la infancia, compañeros de trabajo y aficionados del colectivo compartieron sus condolencias y recuerdos, haciendo palpable el vacío que deja.

Originario de San Rafael y viviendo en Guaymallén, Gastón era reconocido por su entusiasmo genuino y su cuidado en el ejercicio de su profesión. Más que un chofer, era un verdadero apasionado por los buses, que “disfrutaba de mantenerlos impecables y exhibirlos con orgullo”, según contaron desde el “Club de los famosos”.

Esa dedicación y amor por lo que hacía lo convirtió en un referente para aquellos que lo rodeaban. La comunidad mendocina del transporte perdió no solo a un conductor, sino a un hermano de ruta que unía a todos con su energía y compromiso.

El velatorio tuvo lugar en la sala Boschin Hermanos de Guaymallén, donde familiares, amigos y colegas acudieron a despedirlo en una jornada cargada de emoción. Entre lágrimas y abrazos, se valoró no solo a la persona, sino el legado que, como conductor, organizador y amigo, deja en el corazón de quienes compartieron su camino.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR