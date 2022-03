Arresto domiciliario para el joven de Comodoro que chocó y le destrozó el auto a su ex

Este lunes, se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva para Franco Ariel Almonacid, imputado por chocar y destrozar el auto de su ex pareja cuando estaba estacionado en el barrio Pueyrredón, con personas en su interior.

La representante de fiscalía solicitó se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado Almonacid por el término de dos meses, hasta finalizar el plazo de investigación. En contraposición el defensor solicitó su libertad por vencimiento del plazo y subsidiariamente su arresto domiciliario. Finalmente la jueza penal dictó el arresto domiciliario de Almonacid por el término de dos meses, hasta que finalice la investigación. La fiscal planteó una revisión ante dos jueces de la medida, de arresto domiciliario, adoptada.

La audiencia de revisión fue presidida por Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

En un primer momento la fiscal solicitó se mantenga la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado ya que no han variado las condiciones por las cuales se le dictó la medida: peligro de fuga por la gravedad del hecho y la pena en expectativa.

Recordó la calificación legal de “homicidio en grado de tentativa, en el caso de su ex agravado por el vínculo. La intencionalidad de la conducta de embestir un vehículo de menor porte con un camión cargado con una batea, se pudo representar que podía causar lesiones o incluso la muerte de las personas que estaban en el rodado menor. Embistió dos veces dicho rodado, es decir que no fue un delito culposo. También peligro de entorpecimiento. Toda la prueba recopilada afirma la prueba fiscal y hubo avances en la investigación. Solicitando por ello se mantenga la preventiva sobre Almonacid por el plazo que resta de investigación, es decir por dos meses más.

En contraposición el defensor se opuso al mantenimiento de la preventiva solicitando en un primer momento la libertad de su defendido, en tanto que ya “se venció el plazo de la prisión preventiva ayer domingo”. La peligrosidad no existe más, agregó el defensor. No existe ningún elemento nuevo dice la fiscal, sin embargo, en el juzgado de Familia han citado a su ex y al imputado para realizarse un ADN. Subsidiariamente requirió el arresto domiciliario de Almonacid a partir de los Informes socio-ambientales positivos.

Finalmente la jueza penal resolvió rechazar el planteo del defensor sobre el vencimiento de la prisión preventiva del caso. Dictando el arresto domiciliario por dos meses de Almonacid en base a que se encuentra vigente el peligro de entorpecimiento y los Informes sociales positivos. El principio de inocencia no se ha desvirtuado en esta etapa del proceso y la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, medida de última ratio. Es para asegurar la presencia del imputado en el proceso y no debe ser usada como castigo previo, concluyó la jueza.