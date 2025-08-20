La conductora que cruzó un semáforo en rojo, atropelló y mató a Elizabeth Martínez el pasado 1 de agosto en la Ruta 7 fue detenida en Cipolletti. La medida se concretó luego de que la mujer, imputada por el hecho, reapareciera en un control de tránsito, generara disturbios y viajara como acompañante de un hombre que dio positivo en un test de alcoholemia.

La decisión judicial

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, ordenó la detención al considerar que, tras la formulación de cargos y la nueva evidencia, se incrementaron los riesgos procesales. La mujer fue trasladada a dependencias policiales en Cipolletti y se inició el proceso de extradición hacia Neuquén, que cuenta con un plazo máximo de 10 días.

La fiscal determinó que cumpla arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

El siniestro vial ocurrió el 1 de agosto a las 8 de la mañana, en el cruce de la Ruta provincial 7 y calle 5, frente al cementerio de Centenario. La acusada circulaba en un Volkswagen Vento, cruzó el semáforo en rojo y chocó contra la motocicleta Mondial 110 conducida por Elizabeth Martínez, de 53 años, que tenía paso habilitado por la luz verde.

El impacto fue fatal: Martínez murió en el acto. La imputada, que no estaba habilitada para conducir, se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima, aunque horas más tarde se presentó en sede policial.

Los cargos en su contra

El 2 de agosto, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por homicidio culposo agravado, con varias circunstancias:

Conducción imprudente y antirreglamentaria.

Darse a la fuga y no asistir a la víctima.

Manejar sin habilitación correspondiente.

Violación de la señalización del semáforo.

Culpa temeraria al volante.

El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos, fijó el plazo de investigación en cuatro meses y había impuesto comparendos semanales como medida cautelar.