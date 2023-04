Donald Trump se entregó este miércoles ante la justicia y se convirtió en el primer ex presidente de los Estados Unidos en ser enjuiciado.

El empresario comparecerá ante el Tribunal Criminal de Manhattan, en el estado de Nueva York, por cargos relacionados con sobornos en contra de la actriz pornográfica Stormy Daniels, durante el proceso electoral del 2016 en el cual salió victorioso en contra de Hillary Clinton.

Las investigaciones en relación al pago de 130 mil dólares que fueron entregados por el ex abogado del empresario, Michael Cohen, estuvieron a cargo del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg; el dinero fue entregado a la actriz, a cambio de que guardara silencio luego de mantener relaciones extramaritales con el entonces candidato a la presidencia de los EEUU.

Un policía eliminó una base de datos de manera intencional y ahora deberá pagar $350 mil pesos

Donald Trump, con 76 años de edad, se ha convertido en el primer ex presidente de la historia de los EEUU en enfrentar cargos penales. Por su parte, el ex mandatario asegura que las acusaciones son falsas, argumentando que se trata de un hecho político para que no pueda participar como candidato presidencial para el 2024.

Según menciona CNBC, medios de comunicación insistieron al juez que se permitiera el acceso de las cámaras durante la audiencia, a pesar de los esfuerzos del equipo de abogados de Trump para impedirlo; al final el juez Merchan negó la petición de la prensa.

Imputaron a dos empresas de delivery y deberán pagar más de $400 millones de multa: los motivos

Desde un inicio, el ex presidente se ha declarado inocente de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales y conspiración; también enfrenta investigaciones criminales separadas en Georgia y a nivel federal.