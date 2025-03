Armados y a plena luz del día, menores robaron una bicicleta en pleno centro

La inseguridad no da tregua. Una mujer fue víctima de un violento asalto en plena vía pública, cuando dos menores armados la interceptaron, la golpearon y le robaron la bicicleta en la zona de la ciclovía de la calle Illia. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, generando indignación entre los vecinos, que exigían mayor seguridad.

Según el testimonio de la damnificada, los atacantes la amenazaron con una pistola y la golpearon en la cabeza cuando se resistió a entregar la bicicleta. “ Me atacaron con una pistola y como no les daba la bicicleta, me pegaron en la cabeza”, relató la mujer en redes sociales. Los ladrones escaparon atravesando una chacra cercana a la toma 2 de febrero.

Lo más alarmante es que testigos lograron captar imágenes del asalto, donde se observa a los menores empuñando un arma, lo que permitió su identificación. Sin embargo, aún no fueron detenidos.

Robos, drogas y armas: la banda que escondía más de lo que robaba

Menores delincuentes: una problemática que preocupa

La víctima denunció que los asaltantes ya cuentan con un extenso prontuario delictivo, pero siguen en libertad. Además, reveló su frustración al señalar que era una de las pocas veces que usaba su bicicleta y que recientemente había dejado de pagar el seguro contra robos.

Desde la Policía de Río Negro, aseguraron que se está trabajando con cautela, ya que al haber menores de edad involucrados, se deben respetar ciertos procedimientos legales. Las imágenes del robo no pueden ser difundidas públicamente para proteger la identidad de los atacantes.

Detuvieron a un hombre por robar dos jabones líquidos de una farmacia del centro de Comodoro

La legislación argentina prohíbe la publicación de datos personales de menores que puedan afectar su bienestar o desarrollo integral.