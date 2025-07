Tras participar de la reunión convocada por la conducción del PJ en Trelew, el precandidato a diputado nacional Ariel Gamboa valoró la apertura de una mesa de diálogo, pero ratificó que su candidatura seguirá adelante. Además, puso en duda la voluntad de Juan Pablo Luque de postularse para encabezar una lista de unidad del peronismo chubutense.

"Celebramos que finalmente se haya conformado un espacio de debate, algo que hasta ahora no habíamos visto en el PJ. Pero creemos que la mejor manera de dar legitimidad al próximo candidato es a través de una interna", sostuvo el dirigente de la línea “Peronismo Federal” en diálogo con ADNSUR.

Gamboa afirmó que su espacio recibió con atención los argumentos del sector que impulsa a Luque, pero sostuvo que no alcanzan para abandonar su proyecto: “Escuchamos, pero no vimos a Juan Pablo plenamente decidido. Habló, pero no con la firmeza de quien quiere ser candidato”, evaluó.

“Nosotros vamos a seguir adelante”

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Luque en una interna si el exintendente de Comodoro confirma su postulación, Gamboa fue tajante: “Sí, claro. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra candidatura. Hasta ahora no hay nada que nos conmueva como para bajarnos. Seguimos dialogando, pero estamos convencidos de que nuestro proyecto es el mejor”.

Además, remarcó que la mesa convocada en Trelew “fue un paso importante”, aunque señaló que faltaron muchos actores: “No estaban varios intendentes ni referentes importantes del peronismo. Por eso creemos que la competencia interna, en este contexto, es lo más saludable”.

El sector que encabeza Gamboa ya había impulsado la interna partidaria al momento de la renovación de la conducción partidaria y ahora apunta a partir en la instancia del próximo domingo 3 de agosto, considerando que también el otro precandidato peronista, Dante Bowen, ratificó su intención de encabezar la candidatura.