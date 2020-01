RAWSON (ADNSUR) – El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, envío este miércoles un mensaje a todos los chubutenses a través de un video publicado en redes sociales y confirmó que dejará de percibir su salario durante seis meses.

El mandatario provincial, aseguró que hoy "se necesita de todos para poner a la provincia de pie, para sanear nuestras cuentas y generar un orden que nos permita crecer y progresar a todos los chubutenses, desde Comodoro Rivadavia hasta Gan Gan”, dijo.

Asimismo, aclaró que esto sólo se podrá lograr con con el aporte de cada uno desde el lugar que le toca. “Yo lo haré desde el lugar que me toca por la voluntad democrática y por el apoyo de este pueblo, que decidió confiar en un ciudadano como yo”, indicó.

Arcioni destacó en su mensaje, que los gestos empiezan por uno mismo y anunció: “He tomado la decisión de no percibir mi salario como gobernador por el plazo de 180 días. Los que me conocen, saben que toda mi vida he vivido del trabajo honesto y sacrificado. Soy gobernador para hacer que la provincia sea cada día un poco mejor y no para enriquecerme”, aseguró.

Además, pidió a los integrantes del Poder Legislativo y Judicial que tengan un gesto para el pueblo chubutense: “Debemos trabajar con austeridad y compromiso”, indicó.

Por último, el gobernador aclaró que a las 11 de la mañana desde la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el ministro de Economía Oscar Antonena, y el equipo técnico, brindarán una conferencia de prensa donde anunciarán "una serie de medidas complementarias a la Ley de Emergencia, que serán enviadas a la Legislatura" que buscan ordenar las cuentas de Chubut.