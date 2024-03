El pasado martes 19 de marzo, el Consejo de la Magistratura llevó a cabo una sesión virtual con la participación de 12 consejeros. Durante la reunión, se tomó la decisión de archivar denuncias contra dos fiscales de Sarmiento y uno de Comodoro Rivadavia. Asimismo, se acordó modificar el temario para los concursos de cargos penales.

Concretamente, el pleno decidió aprobar el informe de la comisión de admisibilidad integrada por Lucia González Almirón, Estefanía Alejo, Manuel Burgueño Ibarguren, que recomendaba archivar las denuncias contra las fiscales generales de Sarmiento, Andrea Vásquez y Rita Barrionuevo.

La denuncia había sido presentada por Manuel Ángel Flores, quien las acusaba de haber obrado con falta de objetividad a través de una supuesta actuación irregular en un caso de abuso sexual con acceso carnal cometido mediante violencia.

El denunciante argumentaba haber sufrido una grave violación a su garantía como imputado, que le provocó una grave afectación a su derecho de defensa y al estado de inocencia, ante lo que definió como un supuesto ocultamiento de pruebas

Para los consejeros informantes, el hecho que las fiscales decidieran probar la hipótesis que llevarán a juicio a través de expertos y testigos y no con la prueba que pretendía la Defensa, no es más que una disidencia en el obrar de dichas funcionarias que no constituyen causa suficiente para abrir el sumario requerido, ya que no demuestran la pérdida de objetividad en la investigación que era denunciada.

Segundo archivo

Por otra parte, también se aprobó el informe de la comisión de admisibilidad integrada por Silvina Ruppel, Estefanía Alejo, Mariano Jalón y Rafael Lucchelli, que recomendaba el archivo de la denuncia presentada por Karen Vanesa Soto Urriche contra el Fiscal General de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón, por mal desempeño en sus funciones.

La denuncia fue a raíz de la investigación del homicidio con arma de fuego de Iván Soto -hermano de la denunciante- que se encuentra a cargo de la funcionaria de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de esa ciudad, Patricia Rivas.

El hecho ocurrió el 2 de Julio de 2023, cuando Iván Alan Soto, Cabo de Policía del Chubut, recibió un disparo en circunstancias confusas y en presencia de una única testigo (su pareja) quien hasta el momento de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura (Febrero de 2024), no prestó declaración que permitiese verificar cómo fue o se desencadenó el suceso.

Producto de la lesión ocasionada, Soto falleció el 8 de agosto de 2023. La denunciante enumera supuestas deficiencias investigativas, de las que responsabiliza a Patricia Rivas (Fiscal Adjunta a cargo del caso), a un funcionario de guardia llamado Alan Larrue y a la Procuradora Eve Ponce.

Pero la comisión informa que la denuncia no explica en ningún momento, más allá que el Fiscal denunciado debía supervisar a los funcionarios mencionados, en qué consistió la acción u omisión en la que habría incurrido el fiscal Crettón, para abrir el sumario requerido.

Y agrega la comisión, que las medidas de prueba que señala la denunciante como omitidas o mal producidas, no se debieron al accionar del fiscal Crettón, si no a funcionarios de menor jerarquía, los cuales el Consejo de la Magistratura no está llamado a juzgar sus desempeños.

Por lo tanto, según informó el Ministerio Público Fiscal, también se votó el archivo de la denuncia, cerrando de este modo la sesión correspondiente al mes de marzo del organismo, que volverá a sesionar en el mes de abril en la ciudad de Trelew.