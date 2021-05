La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó este lunes una apelación de la defensa del excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Luis Enrique López Mazzeo, quien había impugnado la decisión judicial de dar por completa la instrucción de la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Así lo informaron fuentes judiciales, que indicaron que el cierre de la investigación había sido dispuesta por la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez.

Los letrados defensores del contraalmirante López Mazzeo habían señalado que la decisión de Yáñez fue adoptada "sin previa sustanciación" y que, con la medida de la magistrada de correr vista a las querellas y al fiscal, "se estaría omitiendo disponer las medidas de pruebas indispensables que esa Cámara ordenó oportunamente, en concordancia con lo que fue materia de reclamo por todas las partes".

La Cámara reiteró a Yáñez el "estricto cumplimiento de lo resuelto" por ese tribunal de segunda instancia el 19 de noviembre del año pasado, que había ordenado una pericia para determinar si las imágenes difundidas del hallazgo del submarino en las profundidades no están alteradas o editadas.

Por otra parte, el tribunal rechazó la elevación a juicio de otros cuatro imputados, al considerar que "la investigación debe continuar su curso y restan definir ciertos aspectos e hipótesis que fueron abiertas desde el inicio de la causa y señaladas por esta Alzada".

"No puede dejar de mencionarse que, entre varios extremos, no se ha avanzado en la definición de la situación procesal de otros imputados, quienes aún se encuentran con falta de mérito para procesar o para sobreseer", agrega al referirse a la situación particular de esos acusados.

Señala que, "frente al escenario descripto, son diversas las razones que nos inclinan a considerar que, en el estado de cosas actual, la pretensión de remisión a juicio de este proceso, aún entendida como elevación parcial, resulta inconveniente y, en ciertos aspectos, hasta riesgosa a los objetivos que le son propios según la ley".

"Nos encontramos ante cuestiones que aún resultan discutibles tanto para los acusadores como para los imputados y una decisión contraria sobre el punto en la próxima etapa conllevaría un notable retroceso, frente a una actividad procesal necesaria para completar los alcances de la imputación", se indica en los considerandos de la resolución.

López Mazzeo se encuentra procesado sin prisión preventiva por ser considerado autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.

En tanto. los integrantes de la querella mayoritaria en el juicio por las 44 muertes de los tripulantes del ARA San Juan sostuvieron que "la investigación debe seguir respecto de la responsabilidad penal de "el expresidente Mauricio) Macri; (el exministro de Defensa Oscar) Aguad, y (el ex jefe de la Armada), Marcelo Srur como se ordenara en sentencia de Cámara del 19/11/21 punto X".

Pidieron también, en un comunicado, "avanzar sobre el pedido de auxilio o comunicaciones de emergencia desde el Submarino San Juan ocho horas antes de su último llamado" y señalaron que "como dato adicional esta querella ha incorporado como prueba fragmentos del libro de Mauricio Macri "Primer Tiempo".