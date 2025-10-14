El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que el juicio oral por el hundimiento del submarino se realice en Mar del Plata y no en Río Gallegos.

Tagliapietra, quien representa a 14 familias de víctimas -incluido su propio hijo-, calificó la resolución de la Cámara de Casación Panal, que había ratificado por mayoría que el juicio debe realizarse en Río Gallegos, como “arbitraria, injusta, ilegal e inconstitucional”, y advirtió que su mantenimiento implicaría una vulneración de las garantías constitucionales y del derecho de acceso a la justicia.

“No se trata de una cuestión formal. Es un tema de igualdad ante la ley y de respeto al juez natural. Si el juicio se hace en Santa Cruz, a más de 2.000 kilómetros, la mayoría de las víctimas quedarán materialmente impedidas de asistir”, había anticipado el letrado días atrás, en diálogo con Actualidad 2.0.

LOS ARGUMENTOS DEL NUEVO PLANTEO

El recurso extraordinario sostiene que la Cámara de Casación (Sala IV) incurrió en “arbitrariedad manifiesta” al mantener la competencia de Río Gallegos, contrariando el criterio del juez Gustavo Carbajo, quien en voto disidente había propuesto que el caso pase a Mar del Plata.

Entre los principales argumentos, el abogado detalla:

-El lugar del hecho: la implosión y hundimiento del ARA San Juan ocurrieron fuera de la zona económica exclusiva argentina, a más de 200 millas náuticas, por lo que el hecho no corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz.

-Inicio del recorrido y decisiones operativas: el submarino tenía su base y puerto de partida en Mar del Plata, donde además se emitieron las órdenes de operación.

-Competencia errónea: la causa se inició en Caleta Olivia por una decisión que el querellante califica de forum shopping, es decir, una maniobra para que el caso quedara bajo una jurisdicción supuestamente más favorable para los imputados.

“UN JUICIO EN SANTA CRUZ SERÍA INACCESIBLE PARA LAS FAMILIAS”

El querellante insiste en que mantener el juicio en Río Gallegos “afectaría gravemente el derecho de las víctimas al acceso a la justicia”, ya que la distancia geográfica imposibilitaría la participación de familiares, testigos y abogados.

“Sería un juicio para pocos. La mayoría de los familiares viven en Mar del Plata o Buenos Aires. No pueden trasladarse cientos de veces a Santa Cruz para asistir a audiencias que pueden extenderse por años”, señaló Tagliapietra.

El planteo también invoca la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas), que establece que los procedimientos judiciales deben garantizar la participación efectiva y sin obstáculos de los damnificados.

“LA ECONOMÍA PROCESAL ES UNA FALACIA”

En su resolución, la Cámara de Casación había justificado la competencia de Santa Cruz en función de la “economía procesal”, por haber sido allí donde se tramitó la instrucción. Pero Tagliapietra calificó ese razonamiento de “falacia mayor, casi un insulto”, recordando que la investigación en Caleta Olivia demoró casi ocho años y aún no está concluida.

Según el abogado, trasladar el expediente a Mar del Plata no generaría demoras, ya que “todo el material está digitalizado”, y permitiría un proceso más rápido y con mayor contacto entre las partes, testigos y el tribunal.

LO QUE VIENE

Con la presentación ya formalizada, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina si el juicio por las responsabilidades en el hundimiento del submarino ARA San Juan se llevará adelante en Río Gallegos o en Mar del Plata.

Mientras tanto, los familiares siguen reclamando que el proceso se realice “donde comenzó y donde debía haber terminado el viaje del submarino”.

"Queríamos y queremos ser escuchados porque es lo justo y lo legal, porque lo merecemos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos", dijo el abogado y padre de uno de uno de las 44 víctimas del trágico hundimiento.

Y añade que sólo así se podrá aspirar a dar “la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares ya la sociedad en su conjunto que reclama justicia".