Un violento ataque sufrió un vendedor ambulante de tortas fritas el pasado martes por la tarde en la ciudad de Trelew, cuando una violenta discusión por el precio con un cliente se elevó de tono y terminó con una agresión insólita y peligrosa.

El hecho ocurrió cerca de las 17:50 horas, en la esquina de Ceferino Namuncurá y Cuba, cuando un joven de 22 años se acercó a comprar al puesto de un vendedor ambulante de 41 años, y se desató una discusión acalorada por el precio de las torta fritas.

Según detalló LU20, la conversación entre ambos comenzó como una disputa acalorada por el costo del producto, pero rápidamente subió de tono y derivó en un enfrentamiento físico. En medio del altercado, el agresor sacó un cuchillo y lesionó al vendedor en el antebrazo.

Al llegar la policía al lugar, encontraron al vendedor ensangrentado y al agresor con un ladrillo en la mano, aparentemente dispuesto a continuar con la agresión. El atacante fue reducido y detenido en el acto. Por su parte, la víctima fue trasladada al hospital local, donde se confirmó que la herida cortante en el brazo no revestía gravedad.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el caso, y se espera que en el transcurso del miércoles se lleve a cabo la audiencia de control de detención del agresor. Este hecho generó preocupación en la comunidad local, que reclama mayor seguridad y control para evitar episodios similares.

