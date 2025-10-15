Este miércoles 15 de octubre, en el marco de una audiencia realizada en Rawson, se cerró un proceso judicial en el que Marcelo Vargas fue imputado por cinco delitos relacionados con violencia de género contra su expareja. Mediante la figura del juicio abreviado, Vargas aceptó una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

La Fiscalía de Rawson, representada por Janet Davies, había solicitado inicialmente una pena de seis años, basándose en la gravedad y reiteración de los hechos que incluyeron lesiones leves agravadas, amenazas, desobediencia a órdenes judiciales, daños y violación de domicilio.

La jueza de garantías Karina Breckle homologó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa Pública, representada por Javier Romero, con la conformidad tanto de Vargas como de la víctima, quien fue reiteradamente agredida. Sin embargo, anticipó que emitirá el fallo definitivo en los próximos cinco días, aunque adelantó que ratificará el acuerdo.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Durante la audiencia, Vargas declaró: “Hablé con mi defensor y estoy de acuerdo en que se aplique el juicio abreviado y con la pena de tres años de efectivo cumplimiento”.

Los hechos ocurrieron entre marzo y agosto de este año, y durante ese tiempo Vargas apuñaló levemente a su expareja, la amenazó, la golpeó, desobedeció medidas de restricción y dañó una tobillera electrónica que le había sido colocada. En varias ocasiones la mujer recibió auxilio policial mediante el uso de un botón antipánico.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

¿Cómo detectar situaciones de violencia de género?

La violencia de género puede manifestarse de muchas maneras, incluyendo:

Violencia física: golpes, patadas, empujones, etc.

Violencia emocional: insultos, humillaciones, amenazas, etc.

Violencia sexual: agresiones sexuales, acoso, etc.

Violencia económica: control sobre los recursos financieros, privación de la libertad económica, etc.

Algunos signos que pueden indicar violencia de género incluyen:

Cambios en el comportamiento o estado de ánimo de la víctima.

Lesiones físicas inexplicables o recurrentes.

Dificultad para tomar decisiones o actuar de manera independiente.

Aislamiento social o falta de contacto con amigos, familiares e instituciones.

Cambios en la apariencia o higiene personal.

¿Qué hacer en caso de detectar una situación de violencia de género?

Si sospechas que alguien está experimentando violencia de género, es importante actuar con sensibilidad y cuidado.

Escuchá a la víctima sin juzgarla y confiá en su relato.

Ofrecé apoyo emocional y práctico, como por ejemplo ayudarla a encontrar recursos o servicios que puedan llegar a ella y asistirla.

Concurrí vos mismo a un servicio de apoyo institucional (organismos de la Red Interinstitucional Local — oficinas de Género, Comisaría de la Mujer, hospital, SAVD).

¿Cuándo y quiénes pueden denunciar?

La denuncia es crucial en situaciones de violencia de género porque permite evaluar riesgos, activar medidas de protección y asistencia para las víctimas. Al denunciar, se pueden interrumpir los ciclos de violencia y evitar casos extremos como el femicidio.

Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur

Pueden denunciar:

La víctima misma.

Un familiar, amigo o vecino de la víctima.

Un profesional que haya tenido contacto con la víctima, como un médico o un trabajador social.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.

La denuncia puede hacerse en:

Comisarías de la Mujer.

Fiscalía.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR