Durante la noche del pasado martes se registró un grave incidente de violencia en la Escuela 710 “María Carabajal” de Puerto Madryn, donde funciona una institución educativa para adultos en turno nocturno. Un alumno resultó apuñalado por un compañero en circunstancias aún no esclarecidas, generando conmoción en la comunidad educativa y policial.

Gloria Riffo, Segunda Jefa de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, brindó detalles de lo sucedido. "Alrededor de las 21 horas aproximadamente, recibimos un aviso vía radial informando que había una persona lesionada en la escuela 710, donde actualmente funciona la escuela nocturna para adultos 768", explicó.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la veracidad del hecho. La víctima, un alumno de la institución de 20 años, presentaba heridas producidas por un arma blanca. Según confirmó Riffo, “el alumno había sido agredido por un compañero dentro del aula”. El atacante, de 25 años, también sufrió lesiones al romper un vidrio de la escuela antes de ser reducido.

La víctima sufrió cortes en el rostro y en el brazo, aunque el personal médico confirmó que las lesiones son de carácter leve. "Se encuentra bien, fue dado de alta y actualmente se encuentra fuera de peligro," afirmó Riffo.

Por otra parte, el agresor también fue atendido en el hospital zonal debido a las heridas ocasionadas al romper el cristal. Al igual que la víctima, fue dado de alta en el transcurso del día, pero permanece detenido en la comisaría bajo custodia policial mientras espera la audiencia de control de detención, prevista para mañana.

El arma utilizada para atacar fue un cuchillo, que ya fue secuestrado por la policía y preservado como evidencia. En cuanto a detalles del elemento cortante y su procedencia, Riffo manifestó desconocer si el agresor lo llevó desde su domicilio o si se hizo con él en otro momento, ya que "no se sabe con certeza si el agresor salió del establecimiento para luego regresar". Lo que sí es claro, es que “el lugar del hecho fue resguardado debidamente para la investigación”.

LA RELACIÓN ENTRE EL AGRESOR Y LA VÍCTIMA: QUÉ MEDIDAS TOMÓ LA ESCUELA

La segunda jefa de la comisaría indicó que tanto víctima como agresor compartían el aula pero no tenían una relación cercana ni frecuente. "La víctima dijo que no le tenía trato y no lo conocía personalmente, fue un episodio aislado que sorprendió a todos. No hay un motivo conocido o claro que explique esta reacción violenta," manifestó Riffo.

En ese sentido, la hipótesis de que se trató de un arrebato o un ataque sin provocación previa es la que se maneja hasta el momento.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades educativas suspendieron las clases y los alumnos fueron retirados del establecimiento para preservar la seguridad. Además, se inició un protocolo para revisar y restringir el ingreso de elementos peligrosos a la escuela.

"La dirección de la escuela actuó rápidamente para asistir a la víctima, y además se trabajará ahora en reforzar las medidas de seguridad para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir," explicó Riffo.

Tras la agresión, la víctima se presentó personalmente en la comisaría para denunciar formalmente lo ocurrido, lo que abrió la investigación y permitió que la justicia actúe. El detenido está acusado de lesiones con arma blanca y daños al inmueble por romper el cristal de la puerta de ingreso. La audiencia de control de detención se espera para mañana jueves y será fundamental para avanzar con el caso.