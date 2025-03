Este fin de semana se registró un violento episodio en Neuquén, cuando un joven fue apuñalado a la salida de un boliche. La grave agresión le perforó el intestino, y tuvo que ser trasladado al hospital de forma urgente.

La madre de la víctima explicó que el ataque ocurrió el domingo por la madrugada, cuando su hijo estaba en un boliche ubicado en la calle Rivadulla y recibió una herida cortante.

"Mi hijo salió a bailar y hoy lo tengo en el hospital", lamentó la mujer en diálogo con La Voz del Neuquén, aunque confirmó que "ya salió del quirófano".

"Para mí fue muy angustiante todo esto, porque él salió a bailar y yo creo que cualquier joven tiene derecho a divertirse y a salir a bailar, a estar en un lugar en donde pagas la entrada y podes tener seguridad principalmente”, sostuvo la mujer.

La mujer no especificó si el agresor es alguien a quien la víctima conoce o si tenían problemas previos, solo comentó que "en el baile se cruzó con este pibe y dice que fueron unos palabrazos no más. Que sí sintió un pequeño dolor en el estómago como si fuese un pinchazo, una aguja, pero no le dio importancia y obviamente ni vio que era, pero resulta que fue algo punzante que le perforó el intestino; en la panza él no tenía más que un punto”.

La mujer indicó que el arma blanca que utilizaron “debe ser algo fino capaz de producir una lesión, como un punzón”.

El joven fue trasladado rápidamente al Hospital de Complejidad VI, donde le brindaron atención médica y dieron intervención a la policía.

“A través de una tomografía le detectaron ese problema porque a simple vista no se veía nada más que lo que él sentía el dolor y bueno se habló, él denunció así que tenemos que seguir con esto”, indicó la mujer.

La Policía ya inició una investigación al respecto, busca testigos para entrevistar e intenta identificar al agresor en base a lo relatado por la víctima y registros fílmicos que se analizan.