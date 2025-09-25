En la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:30 horas, se registró un hecho violento en el barrio 30 de Octubre, conocido popularmente como “Las 1008”, en Comodoro Rivadavia.

Según la información obtenida por ADNSUR, un joven fue encontrado gravemente herido con un arma blanca en plena vía pública, y desde ese momento se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

LO APUÑALARON EN LAS 1008 Y QUEDÓ INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA

El segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, explicó a ADNSUR que la policía recibió un llamado a la guardia de prevención de la Seccional Quinta alertando sobre la presencia de una persona herida. Al llegar al lugar, el personal verificó que efectivamente se trataba de un joven con heridas punzocortantes.

"Se solicitó la ambulancia y fue trasladado rápidamente al hospital regional donde, tras los primeros diagnósticos, fue ingresado a quirófano. Actualmente se encuentra estable, pero con pronóstico reservado, y está internado en terapia intensiva", detalló Jones.

El oficial sostuvo que en los primeros indicios se observó que el joven estaba bajo el efecto del alcohol, aunque aclaró que no puede aún pronunciarse sobre las causas o circunstancias exactas del ataque. Además, sostuvo que se debe determinar si la herida fue causada por algún tipo específico de arma blanca o algún otro elemento cortante.

Respecto al perfil del herido, Jones señaló que posee antecedentes policiales, pero aclaró que hasta el momento se tratan de hechos menores y no vinculan directamente al incidente. "Ahora nos encontramos trabajando junto con la brigada de investigaciones y el personal de Seccional Quinta para recopilar las imágenes de las cámaras del sector y buscar testigos presenciales que puedan aportar datos sobre lo sucedido", indicó.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la policía es la dificultad para obtener información entre los vecinos del barrio. "En zonas como ésta es común que las personas tengan temor a posibles represalias, lo que dificulta el trabajo de recopilación de información y testimonios", reconoció Jones.

Según explicó, fue un vecino quien encontró al joven en la calle y realizó la denuncia inicial. El compromiso de la comunidad será clave para avanzar en la causa.

Cuando el estado de salud del herido mejore y se encuentre en condiciones óptimas, la policía le tomará la denuncia o declaración que permita avanzar en el esclarecimiento total del hecho. Por el momento, el caso continúa bajo estricta investigación para determinar el móvil y a los responsables.