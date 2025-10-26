El Tribunal Electoral de Chubut brindó detalles de las sanciones y multas que regirán para aquellas personas que no fueron a votar este domingo en las elecciones legislativas 2025.

En diálogo con ADNSUR, el presidente del Tribunal Electoral de Chubut, Enrique Kaltenmeier, explicó que esta elección es histórica por la implementación del nuevo Código Electoral Provincial, que introduce una sanción adicional a la nacional para los ciudadanos que incumplan con su deber cívico.

“La obligación de emitir el voto es una obligación constitucional, tanto de la Constitución Nacional como de la provincial. Y en esta elección de 2025, que es concurrente con la provincia, entra en vigencia el Código Electoral Provincial propio, que ya establece un cambio en la sanción por la no emisión del voto”, explicó.

De esta forma, quienes no asistieron a votar deben pagar una multa que, según el Código Electoral Nacional, oscila entre 50 y 500 pesos. Sin embargo, con el nuevo marco legal, la provincia incorporará una sanción adicional de medio JUS, una unidad de medida judicial que actualmente equivale a unos 35.000 pesos.

“Esto significa que ahora el ciudadano que no concurra a votar tendrá dos sanciones, no una: la nacional y la provincial. En el caso del medio JUS, se trata de una unidad que se actualiza periódicamente según lo resuelva el Superior Tribunal de Justicia, siguiendo la evolución de la inflación”, detalló el funcionario.

Un registro provincial de infractores

El Código Electoral Provincial también prevé la creación de un Registro de Infractores Electoral Provincial , donde se incorporan los datos de quienes no cumplieron con su deber. Esta base será utilizada no solo por el Tribunal Electoral, sino también por distintos organismos del Estado provincial y municipal.

“La Secretaría Electoral Permanente tiene como una de sus tareas la confección del registro de infractores. Y luego son otros organismos, como el Registro Civil o los municipios, los que pueden aplicar sanciones administrativas adicionales, por ejemplo, al momento de tramitar un documento o una licencia de conducir”, explicó Kaltenmeier.

De este modo, el incumplimiento del voto podría traer consecuencias más allá de la multa económica, ya que cada dependencia estatal podrá decidir si exige el certificado de voto o el comprobante de multa paga como requisito para realizar determinados trámites.

“En la práctica, a nivel nacional, muchas veces no se ha controlado con rigurosidad el cumplimiento de esta obligación. Pero ahora, al sumarse la sanción provincial, es probable que haya un control más estricto y efectivo”, anticipó.

Una elección con nuevas reglas

La implementación del Código Electoral Provincial marca un antes y un después en la historia electoral de Chubut. No solo introduce un marco sancionatorio más severo, sino que también refuerza la autonomía provincial en materia electoral, al crear instituciones y mecanismos propios de control.

“Es la primera vez que la provincia va a sancionar a quienes no voten. Esto representa un paso importante hacia la consolidación de un sistema electoral propio, más riguroso y coherente con nuestra Constitución provincial”, destacó el presidente del Tribunal Electoral.

Kaltenmeier recordó que el voto sigue siendo una obligación constitucional y una de las expresiones más concretas de la ciudadanía.

“Siempre digo que, más allá de las sanciones, votar es una forma de ejercer la libertad y de participar en el destino de nuestra comunidad. Este año, además, será un ejercicio doblemente importante, porque estamos inaugurando un nuevo capítulo en la historia electoral de Chubut”, concluyó.