La tranquilidad de la zona rural de Bethesda, en el valle de Chubut, se vio alterada luego de que vecinos de la zona avistaran —la semana pasada— la presencia de un puma que merodeaba entre las chacras del lugar en medio de la oscuridad.

El descubrimiento fue advertido por transeúntes que circulaban por la zona en vehículo el miércoles pasado y vieron entre los pastizales que algo se movía en la oscuridad, hasta identificar que se trataba de un puma. Por lo que rápidamente sacaron el celular para grabarlo.

En las imágenes se ve al animal caminar al costado del camino, en un momento cruzar y desaparecer entre la maleza. Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales gracias a los propios vecinos, quienes compartieron imágenes y relatos de lo ocurrido. Muchos manifestaron sorpresa por la presencia del felino en un área habitada, mientras que otros mostraron preocupación por el posible impacto en la seguridad y en los animales de cría que suelen encontrarse en las chacras de la zona.

“CUANDO TIENE HAMBRE NO DISTINGUE”

El presidente de la Sociedad Rural del Valle, Ricardo Irianni, confirmó el hecho en diálogo con Radio Chubut. “Un colaborador nuestro salió a la noche para hacer unas compras y vio algo que salía de nuestra chacra. Lo iluminó, lo siguió y resultó ser un puma, que después se metió en la chacra del vecino cruzando el asfalto”, contó.

Según Irianni, la presencia del puma “llama la atención”, aunque no deja de ser posible teniendo en cuenta que Bethesda está rodeada de campos que se conectan con la Meseta, hábitat natural de esta especie.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

El productor rural advirtió que es fundamental tomar precauciones, sobre todo con las personas y los niños que habitan o circulan por la zona. Es que, si bien el puma es un animal que suele evitar el contacto humano, “cuando tiene hambre no distingue”, aseguró, en referencia al riesgo que implica para la seguridad en áreas rurales.

La aparición de pumas en cercanías de poblados de Chubut estaría vinculada a la reducción de su hábitat natural, sumada a la búsqueda de alimento, y ello estaría llevando a que estos animales se acerquen a las áreas rurales.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

La aparición del puma en Bethesda se suma a otros episodios similares ocurridos en distintas regiones de la Patagonia, lo que pone en agenda la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y concientizar a la población rural sobre cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre.

La recomendación es evitar el contacto, no intentar perseguirlos y dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que evalúen cómo proceder.

Por ahora, el animal no volvió a ser visto, pero la comunidad permanece alerta ante una situación que, aunque excepcional, recuerda que la vida silvestre sigue muy presente en los alrededores de los pueblos del valle chubutense.