Luego de la preocupación generada por una denuncia de desaparición, Lourdes Fernández reapareció en sus redes sociales con un video desde su casa, donde aclaró que se encuentra bien y aprovechó para llevar tranquilidad a sus seguidores y familiares.

“Chicos, me acabo de levantar. Me cagan las llamadas. Estoy con gripe desde el lunes”, comentó la cantante, visiblemente molesta por la desinformación que circuló. Además, sostuvo: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

En el video, que dura 42 segundos, Lourdes también agradeció a quienes se preocuparon por ella: “Mando un beso. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero... estoy bien”.

Con este mensaje, Lourdes Fernández desmintió rumores y confirmó que solo atraviesa un cuadro gripal, alejando cualquier duda sobre su salud.

La denuncia y la preocupación familiar

En las últimas horas se investigaba su desaparición luego de que su madre denunciara que perdió contacto con ella el pasado 4 de octubre. La presentación fue radicada en la Comisaría Vecinal 14 B, en el barrio porteño de Palermo, y derivó en una causa judicial para determinar su ubicación.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue realizada este miércoles por la noche en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, donde la madre de la artista manifestó su preocupación al no tener noticias ni comunicación con Lourdes desde hace más de dos semanas.

Quién es Lourdes Fernández

Conocida artísticamente como Lourdes Bandana, alcanzó gran popularidad a comienzos de los años 2000 como una de las integrantes del exitoso grupo pop Bandana, surgido del reality “Popstars”. Tras la disolución del grupo, continuó su carrera como solista y participó en diversos proyectos musicales y televisivos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información adicional sobre el avance de la búsqueda ni sobre las posibles hipótesis que se manejan. En tanto, familiares, allegados y fanáticos comenzaron a difundir mensajes en redes sociales solicitando cualquier dato que pueda contribuir a dar con el paradero de Lourdes.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR