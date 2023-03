La mujer de 27 años era buscada intensamente en la localidad de Esquel. La mujer se ausentó de su casa, ubicada en el barrio Matadero y aseguró que iba a la casa de una persona conocida, para luego visitar el casino.

Además, agregó que a las seis de la mañana regresaría, sin embargo, no apareció.

Por su parte, su hijo dijo que la pasó a buscar un auto color negro.

Este martes por la noche, la policía comunicó que fue encontrada en la localidad de Trevelin. La mujer manifestó haberse ausentado de manera voluntaria de su domicilio, dado que se encuentra trabajando en la cosecha de zanahorias, en las chacras ubicadas en dicha localidad.

Asimismo, respecto al no poder ser contactada, comunico que al no tener servicio de señal telefónica, no pudo dar aviso a sus familiares, y que el día de mañana, regresaría a esta ciudad de Esquel.