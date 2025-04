En las últimas horas, la desaparición de una adolescente en Santa Cruz, generó un operativo de búsqueda para dar con su paradero. El pasado miércoles 23 de abril, su madre habló con la prensa donde dio detalles del hecho y apuntó contra dos hombres por haberla “secuestrado”.

Sin embargo, la menor compartió un video donde desmintió la situación, acompañado de un hombre. “Hola, yo soy Walter”, expresó él. “Yo soy Cristal, a la que están buscando. Yo no estoy secuestrada ni nada como están diciendo”, señaló la adolescente de 15 años.

"Yo estoy bien. Salgo con él hace un año, mi familia lo sabía", aclaró la joven. “Quiero decirles que yo no estoy secuestrada y que yo estoy bien. Estoy con él porque quiero estar con él”. “En nuestra comunidad siempre pasan estos problemas. Por eso hago este video, para que sepan que yo estoy bien”, remarcó.

Sin embargo un detalle no paso desapercibido, teniendo en cuenta que el joven tendría 20 años y ella 15 años, siendo aún menor de edad.

CUÁL ERA LA DENUNCIA DE LA MADRE DE LA ADOLESCENTE

La mujer había dicho que su hija salió de su casa para comprar una gaseosa en un supermercado de la zona. Sin embargo, nunca regresó a su casa. "Tiene 15 años, ¿cómo se va a ir de la casa sola?", remarcó.

Además, en esa ocasión señaló que fue secuestrada por dos hombres y trasladada en un vehículo a otra localidad de la provincia. “Ella nunca salió, no toma, no va a boliches, no tiene vicios. Estoy segura de que no se fue por su propia voluntad. Ellos vinieron y se la robaron”, resaltó.

“Gente de 28 de Noviembre me llamó y me dijo que el hijo de 20 años y su padre la secuestraron. Quienes me llamaron son parientes de ellos”, indicó.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR