Apareció la adolescente de 17 años que era buscada en Comodoro

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, confirmó que apareció la adolescente de 17 años que había sido vista por última vez en Kilómetro 3.

Desde la institución señalaron que regresó este jueves pasadas las ocho de la noche tras varias horas de desesperación e incertidumbre.

Ante cualquier situación similar, solicitan comunicarse al 101, 911, 297-4082600 o con la comisaría más cercana.

MENORES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

En Argentina, según la organización Missing Children Argentina, se reciben más de 6 denuncias diarias por desaparición de niños y adolescentes.

Esta cifra, aunque alarmante, representa solo una parte del total: muchas desapariciones no se denuncian de inmediato, lo que sugiere que el número real podría ser incluso mayor.

Ante la desaparición de una persona —especialmente si es menor de edad— en Argentina no hay que esperar 24 horas para denunciar. Estos son los pasos recomendados:

1. Llamar y denunciar de inmediato

Comunicate con el 911 o el 101 (Policía) y aportá todos los datos de la persona desaparecida.

También podés llamar a la Línea 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación) o a Missing Children Argentina: 📞 0800-333-5500.

2. Acudir a la comisaría más cercana

Presentar una denuncia formal con: Nombre completo. Edad, fecha y lugar de desaparición. Descripción física (altura, peso, contextura, color de piel, ojos, cabello, cicatrices, tatuajes, etc.). Ropa que vestía al momento de la desaparición. Foto actual.

3. Guardar y entregar pruebas

Fotos recientes (digitales y en papel).

Datos de redes sociales, contactos, direcciones, lugares que frecuenta.

Cámaras de seguridad cercanas.

4. Difusión inmediata

Compartir la foto y datos en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

Usar hashtags como #BuscamosA o #AlertaSofía si es un menor.

5. Seguir en contacto con las autoridades

Preguntar quién está a cargo de la causa.

Anotar el número de expediente.

Actualizar la información si surgen nuevos datos.

