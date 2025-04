CHUBUT Apareció la joven que buscaban en Comodoro y grabó un video: “Mi papá no me deja estar con mi novio porque..." El caso de P.B.T., de 15 años, refleja una tensión dentro de la cultura gitana: su decisión de escaparse con un hombre mayor y no gitano desafía no solo la autoridad paterna, sino también las normas de su comunidad