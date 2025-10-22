Apareció Emiliano Evans, el estudiante de Comodoro que buscaban desde principios de octubre en la Patagonia

Emiliano Evans, de 29 años, había sido visto por última vez el 2 de octubre en la ciudad de Bariloche, adonde había llegado para participar de un encuentro académico. Vive desde hace seis años en El Bolsón y estudia Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), lo buscaban desde el pasado 2 de octubre.

Lo último que se sabía de él era que había sido visto por última vez en el Gimnasio Municipal N°3 de San Carlos de Bariloche, adonde había viajado para participar de una actividad académica.

Según informaron fuentes policiales, decidió retirarse del lugar luego de que se le negara el ingreso con su gata, que siempre lo acompañaba. Dijo que buscaría hospedarse en otro sitio, pero desde ese momento no había vuelto a comunicarse con su familia ni con sus amigos.

SOBRE SU DESAPARICIÓN Y EL RADAR DE LA BÚSQUEDA

La denuncia por desaparición fue radicada por su hermano en la Subcomisaría 80 del barrio San Francisco de Bariloche.

Antes de la denuncia formal, la Policía de Río Negro había detectado que Emiliano fue visto en la localidad de Catriel, a más de 600 kilómetros de Bariloche. Esa pista llevó a ampliar la búsqueda hacia el norte provincial y notificar a fuerzas de seguridad de provincias vecinas, como Mendoza, adonde podría haberse trasladado.

LA COMUNICACIÓN DE SU MADRE EN REDES SOCIALES

Este miércoles, Roberta Gambini, la madre de Emiliano Evans, quien utilizó todo este tiempo sus redes sociales para difundir la búsqueda de su hijo mayor, publicó la noticia que todos esperaban recibir.

“Queremos comunicar que Emiliano se presentó en una comisaría en Cafayate, Salta. Él está bien. Agradecemos de todo corazón el apoyo de toda la comunidad, ya que sin ustedes no hubiésemos podido encontrarlo”, expresó Gambini.