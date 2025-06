Rodrigo Colihuinca tenía 17 años cuando desapareció el 15 de marzo de 2012. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en un descampado de Trelew, decapitado y con signos de violencia extrema. El crimen conmocionó a la ciudad y su familia no dejó de reclamar justicia a lo largo de estos años.

Tras varios intentos fallidos de avanzar con la causa, y 12 años después, la confesión espontánea de un joven de 29 años , identificado como B.M., reactivó el expediente. Sin embargo, su abogado planteó que “cuando hablé con él, no lo encontré en sus cabales. Me dijo que tenía depresión, ataques de ansiedad y que había consumido distintas drogas”. Por lo que fue internado en un área de salud mental y posteriormente dado de alta.

La autoincriminación de este hombre ayudó a dar con un joven que en aquel año tenía 15 años. Un pelo suyo fue encontrado en el cuerpo de Rodrigo. Sin embargo, por su edad es inimputable, pero es la primera persona identificada a través de ADN que ha participado en el brutal asesinato.

“A partir de este viernes vamos a poder trabajar con tres pelos que me restan por cotejar con siete personas. Cinco de estas personas son hermanos de B.H.M.”, anticipó el fiscal Fabián Moyano en el marco de la extensión del plazo para el cotejo.

En este marco, sobre B.M., quien sigue siendo uno de los principales sospechosos y quien no se presentó en las últimas dos audiencias, el funcionario de fiscalía indicó que tras pedir que sea declarado en rebeldía se "presentó B.H.M. y argumentó que se había mudado y no avisó, por lo que no fue notificado”, dijo el fiscal Moyano a Jornada.

Debido a que no avisó de este cambio de domicilio, según publica Diario Jornada, una vez a la semana tendrá que ir a la Oficina Judicial a firmar dos veces por semana para corroborar su presencia en la zona.

QUÉ DIJO EL PADRE DE RODRIGO, TRAS LOS ÚLTIMOS AVANCES EN EL CASO

El pasado lunes 26 de mayo, Juan Colihuinca, papá de Rodrigo, habló con la prensa sobre el avance en el caso. “El día viernes 23 de mayo, me llamó mi abogada, la Dra. Barrios, quien le informó el fiscal Moyano para que me informe sobre los resultados de ADN a los 6 sospechosos y uno de ellos dio resultado positivo”, explicó.

“El que dio el positivo sería el segundo participante del crimen de Rodrigo”, añadió. “Se está trabajando con pistas firmes con la tercera persona y en breve habrá novedades. La información la dará el fiscal Moyano seguramente”, reveló. En tanto, indicó que en la causa ya hay un imputado y “esa persona está vinculada al proceso”.

“Hace 13 años que no podemos dejar descansar a mi hijo en paz y hoy, por lo menos, hay una luz de esperanza”, añadió. “Acá seguimos luchando y con una esperanza. Y a la persona que sabía algo de Rodrigo y nunca quiso hablar, por ahí hay posibilidades de que hable. Yo pienso que ahora voy a tener justicia para saber quién mató a mi hijo”, concluyó.