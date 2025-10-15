La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea fundamental llevada adelante por la policía. Cada dato que pueda aportar la comunidad resulta clave para orientar a las fuerzas de seguridad y aumentar las chances de encontrar a quienes se encuentran en paradero desconocido.

Asimismo, la colaboración ciudadana puede marcar la diferencia, ayudando a que las familias puedan reencontrarse y evitar situaciones de riesgo.

En este marco, este miércoles 15 de octubre, la Policía de Comodoro Rivadavia a través de la División de Búsqueda de personas había activado el operativo para encontrar a Kevin E. W. R., un adolescente de 14 años que había sido visto por última vez el pasado 13 de octubre de 2025, en horas de la mañana, en las inmediaciones del Barrio Moure, sobre la zona sur de la ciudad.

Este miércoles por la tarde, la policía confirmó su aparición en buen estado de salud.

BUSCAN A UN HOMBRE DE 79 AÑOS: DESPARECIÓ HACE MAS DE 10 DÍAS EN COMODORO

Por otra parte, solicitaron la colaboración para dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder, un hombre de 79 años visto por última vez el pasado 4 de octubre en el barrio Ciudadela.

Pedro nació en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Tiene contextura delgada, pesa aproximadamente 85 kg y mide alrededor de 1,75 metros. Su tez es blanca, ojos verdes y cabello lacio, corto y castaño oscuro. No se conoce con precisión la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Indicaron que se movilizaría en una camioneta Toyota Hilux SRV color beige.

Además, las autoridades investigan si su desaparición podría estar vinculada a la de Juana Inés Morales, una mujer de 69 años que fue vista por última vez el 9 de octubre en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia. Aunque no se ha confirmado que hayan salido juntos, esta hipótesis forma parte del operativo de búsqueda en curso.

Juana mide aproximadamente 1,60 metros, pesa cerca de 70 kilos, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño ondulado de largo medio. No se sabe qué ropa llevaba al momento de su desaparición.

La Policía solicita a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de ambos. Se puede comunicar al teléfono 297-4082600 de la División de Búsqueda de Personas, a la comisaría más cercana o al número de emergencias 101.

Con información de la División Búsqueda de Personas de Comodoro, redactada y editada por un periodista de ADNSUR