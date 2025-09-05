Apareció el hombre de 34 años que era intensamente buscado hace dos días en Comodoro

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, comunicó que apareció el hombre de 34 años que llevaba dos días desaparecido y sin rastros.

Este viernes, las autoridades señalaron que regresó a su vivienda en perfecto estado de salud tras mucho tiempo de preocupación en su entorno familiar.

Pasos a seguir si una persona desaparece en Chubut

1. Hacer la denuncia inmediatamente

Dirigite a la comisaría más cercana o a la División de Búsqueda de Personas (si existe en tu localidad).

También podés llamar al 101 (emergencias policiales) o al 134 (línea nacional de personas desaparecidas).

No es necesario que hayan pasado 24 horas. La desaparición puede reportarse en el acto.

2. Aportar toda la información posible

Nombre completo, edad, DNI y domicilio.

Última vez que fue vista (fecha, hora, lugar).

Ropa que vestía, señas particulares, enfermedades, medicación, rutinas o vínculos relevantes.

Una foto actual y cualquier dato que pueda ayudar (amigos, pareja, redes sociales, etc.).

3. Pedir que se active el “Protocolo de búsqueda”

En Chubut, la policía puede activar el Protocolo de Actuación ante Personas Desaparecidas o Extraviadas, lo que incluye: Aviso a otras comisarías y fuerzas federales. Difusión de imágenes por medios oficiales. Revisión de cámaras de seguridad. Alerta a hospitales, paradas de colectivos, etc.

4. Contactar a la Fiscalía

Podés dirigirte también a la Fiscalía de turno para asegurar que intervenga un fiscal en el caso.

En casos urgentes, podés pedir que la causa se caratule como averiguación de paradero.

5. Difusión responsable

Difundí la información (foto, datos clave, contacto policial) por redes sociales, medios locales, grupos vecinales, pero sin especular ni inventar hipótesis.

Asegurate de que los datos coincidan con los que la policía autoriza a compartir.

6. Colaboración con las autoridades