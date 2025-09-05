Apareció el hombre de 34 años que era intensamente buscado hace dos días en Comodoro

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, comunicó que apareció el hombre de 34 años que llevaba dos días desaparecido y sin rastros.

Este viernes, las autoridades señalaron que regresó a su vivienda en perfecto estado de salud tras mucho tiempo de preocupación en su entorno familiar.

Pasos a seguir si una persona desaparece en Chubut

1. Hacer la denuncia inmediatamente

  • Dirigite a la comisaría más cercana o a la División de Búsqueda de Personas (si existe en tu localidad).
  • También podés llamar al 101 (emergencias policiales) o al 134 (línea nacional de personas desaparecidas).
  • No es necesario que hayan pasado 24 horas. La desaparición puede reportarse en el acto.

2. Aportar toda la información posible

  • Nombre completo, edad, DNI y domicilio.
  • Última vez que fue vista (fecha, hora, lugar).
  • Ropa que vestía, señas particulares, enfermedades, medicación, rutinas o vínculos relevantes.
  • Una foto actual y cualquier dato que pueda ayudar (amigos, pareja, redes sociales, etc.).

3. Pedir que se active el “Protocolo de búsqueda”

  • En Chubut, la policía puede activar el Protocolo de Actuación ante Personas Desaparecidas o Extraviadas, lo que incluye: Aviso a otras comisarías y fuerzas federales. Difusión de imágenes por medios oficiales. Revisión de cámaras de seguridad. Alerta a hospitales, paradas de colectivos, etc.
4. Contactar a la Fiscalía

  • Podés dirigirte también a la Fiscalía de turno para asegurar que intervenga un fiscal en el caso.
  • En casos urgentes, podés pedir que la causa se caratule como averiguación de paradero.

5. Difusión responsable

  • Difundí la información (foto, datos clave, contacto policial) por redes sociales, medios locales, grupos vecinales, pero sin especular ni inventar hipótesis.
  • Asegurate de que los datos coincidan con los que la policía autoriza a compartir.

6. Colaboración con las autoridades

  • Respondé a los pedidos de información que haga la policía.
  • Informá de inmediato si tenés algún dato nuevo.
