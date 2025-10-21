BÚSQUEDA DE PERSONAS
Apareció el joven de 21 años que buscaban hace dos días en Comodoro
Según informó este martes la División de Búsqueda de Personas, se encuentra en buen estado de salud.
La División Búsqueda de Personas de la policía provincial había lanzado un pedido de colaboración a toda la sociedad para poder localizar a J. A.H., el joven presenta un leve retraso madurativo, lo que lo colocaba en una situación de mayor vulnerabilidad.
El comunicado oficial, difundido en las últimas horas, precisaba que el joven había sido visto por última vez el sábado 19 de octubre. Desde ese momento, no tenían rastro de él. La policía no brindó.
Afortunadamente pasadas las 17 horas, confirmaron que el joven apareció con buen estado de salud.
El llamado a la solidaridad y la importancia de la colaboración ciudadana
En este tipo de casos, las primeras horas son cruciales y la participación de la comunidad se convierte en un pilar fundamental para el éxito de la búsqueda.
