El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló una sentencia absolutoria en una causa por abuso sexual contra un menor de edad ocurrida en Comodoro Rivadavia, y ordenó la realización de un nuevo juicio oral, luego de que el Ministerio Público Fiscal del Chubut presentara una impugnación extraordinaria.

El hombre había sido absuelto en septiembre del año pasado, en el marco de una causa en su contra por “abuso sexual simple reiterado –al menos dos hechos– agravado por ser cometido contra un menor de 18 años y aprovechando la convivencia preexistente”.

La fiscal María Laura Blanco cuestionó la sentencia de absolución de la jueza penal Lilian Cecilia Bórquez, al argumentar que se trataba de una resolución arbitraria y carente de una adecuada valoración de la prueba, especialmente en lo que respecta a la segunda declaración de la víctima en cámara Gesell.

En esa instancia, el niño —visiblemente avergonzado— logró, con la ayuda de muñecos, relatar los hechos sufridos, identificar al autor, detallar el lugar y la frecuencia de los abusos.

La fiscal también señaló que la jueza omitió analizar en conjunto otras pruebas relevantes, como los testimonios de la madre y la hermana del menor, y el informe psicológico forense, que avalaban la verosimilitud del relato.

NUEVO JUICIO ORAL

El Superior Tribunal, presidido por el Dr. Javier Gastón Raidan e integrado por los ministros Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani, Andrés Giacomone y Mario Vivas, coincidió con los fundamentos de la Fiscalía.

En el voto principal, el juez Napolitani sostuvo que la magistrada había aplicado un criterio restrictivo al considerar el testimonio del niño, tratándolo como un mero indicio, cuando el Código Procesal Penal del Chubut reconoce a las declaraciones en cámara Gesell como medio de prueba directo, que debe ser evaluado en su contexto y en relación con el resto del material probatorio.

Por mayoría, el STJ determinó que la sentencia apelada configuraba un caso de arbitrariedad judicial y resolvió anular la absolución Nº 3851/2024, haciendo lugar al recurso de la Fiscalía. El caso fue reenviado a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia para la realización de un nuevo juicio oral, en el que se revisará nuevamente toda la prueba.