El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió al cruce de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tras su reclamo por mayor presencia de gendarmes en medio del recrudecimiento del conflicto mapuche en la provincia. "Señora, está equivocada, no tiene ninguna atribución", dijo el funcionario nacional.

En la madrugada de este miércoles un incendio afectó al Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón. Para la mandataria, el episodio fue "terrorismo".

Según el ministro de Seguridad, "la posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación".

En la misma línea, este jueves el presidente de la Nación, Alberto Fernández le envió una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para informarle que enviará gendarmes a la zona "pese a que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas".

Ya en horas de la tarde, Aníbal Fernández volvió a hablar del tema y ratificó la postura oficial: “La ley de seguridad interior tiene un solo sentido. No tengo más remedio que prestar atención a lo que dice la ley. La ley no dice que nos tenemos que meter por cualquier cosa a la provincia porque no tenemos derecho. Solamente cuando el Consejo de Seguridad lo indique por cuestiones especiales, que no es este el caso”.

Y agregó: “Lo que decimos es: lo vamos a hacer como colaboración y seguramente lo haremos con otras provincias si fuera necesario ante una situación particular como los desmanes que han ocurrido en este caso. La gobernadora decía ‘no estamos pidiendo un favor, es su obligación’. No es una obligación, es nuestra colaboración señora, queremos que sepa que es esto y entendemos que sería positiva que la propia policía de Río Negro armara un comando específicamente para este tipo de situaciones”.

“No puedo definir si es terrorismo, lo tiene que definir la justicia. Si lo denunciaron, la justicia tendrá sus explicaciones. Las características que tiene son las que denunciaron, y las que denunciaron son las que va a tener que pensar el juez que interviene. No se sabe si va a utilizar las fuerzas federales o de la provincia”.

Asimismo, el funcionario descartó que la Gendarmería u otra fuerza vaya a reprimir al lugar: “No vamos a aplicar ninguna política represiva. Estamos patrullando tratando de disuadir de la mejor manera las formas de llevar adelante esta estrategia. No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva porque los resultados los hemos visto con Santiago Maldonado”.