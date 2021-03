COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ángel Zelaya - el joven de 19 años, que fue arrojado sobre un ventanal de la Galería San Martín por Alexis Ruíz la noche del viernes 19 - ya se encuentra en sala de cuidados intermedios y pronto podría ser trasladado a sala común ya que afortunadamente evoluciona de manera favorable.

Su mamá Melina González, comentó: “El estado de mi hijo va avanzando de a poco, es favorable, todavía tiene riesgo de infección, le tienen que transfundir sangre porque la herida por donde ingresó el vidrio está abierta y no la pueden cerrar porque empeoraría su salud, está anémico y muy dolorido pero lo importante es que está lúcido”.

Destacó que “está despierto y sus funciones se van recuperando a pesar de que tuvo un corte súper grande. Al ser joven y ser sano eso le juega a favor. Ayer miércoles me comentaron que si sigue avanzando, para el lunes podría estar en sala común”.

Sobre el cuadro de su hijo la mujer señaló que un urólogo le indicó que la vejiga estaba muy maltratada y la tuvieron que reconstruir prácticamente dado que fue el órgano que más sufrió, los intestinos y el resto sufrieron cortes leves.

Melina González, mamá de Ángel Zelaya.

“Le ponen oxígeno y tiene el tubo naso gástrico porque no se puede alimentar pero al sacarle el tubo del respirador, puede hablar. Está de buen ánimo, hay ratitos que tiene momentos más lindos que otros”, sostuvo González.

Y agregó, en contacto con Diario Crónica que: “El hecho de que esté bien, cien por ciento lúcido, que se pueda acordar de cada detalle y repasar cosas y entienda, es importante; a mi me preocupaba que tuviera algún daño neurológico pero va re bien, no va a faltar mucho para que podamos tenerlo en casa”.

EL TESTIMONIO

Consultada sobre si el joven recuerda el momento de la agresión, la mujer aseguró que “él recuerda todo. Estuvimos charlando y me contó el detalle del detalle, se acuerda de todo y estamos esperando que le tomen testimonio. Él también dice que no era necesario llegar a este extremo, por ahí son cosas de chicos y no piensan”.

Ayer miércoles, a través de las redes sociales, Alexis Ruíz, el joven detenido por la tentativa de homicidio de Ángel, publicó fotos provocativas desde la cárcel.Consultada sobre el hecho, la González remarcó “cuando lo vi me agarró un enojo muy grande al ver que no le importa la vida del otro, que le da igual si se moría o no mi hijo; después bajé, quiero enfocarme en que esté bien, entonces, le pedí a los amigos de mi hijo que no reaccionen, que no amenacen ya que no está bueno ponerle más violencia a la violencia, no sale ganando nadie, el único perjudicado es mi hijo”.

"Están juntando pruebas y seguimos pidiéndole a la gente que estuvo esa noche si tiene algún dato para aportar. Si bien los testimonios que hay son súper claros y coinciden todos, nunca está de más otros como el de mi hijo que va a hacerlo en breve. Para tranquilidad mía y de los que están pendientes sería bueno tener al menos una cámara y que no queden dudas”, dijo.