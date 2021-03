COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ángel Zelaya, el joven golpeado en la Galería San Martín el fin de semana sigue en terapia intensiva y su mamá afirmó que ya había recibido amenazas .

Melisa González, la mamá de Ángel - el joven de 19 años se encuentra en terapia intensiva tras ser empujado contra la vidriera de un local céntrico en medio de una pelea - habló con ADNSUR y contó que este lunes por la mañana "su estado es crítico porque perdió tres litros de sangre y eso hizo que el corazón comience a fallar".

Asimismo, reiteró: "Estamos necesitando que si hay más personas que hayan estado en el momento del hecho, que se acerquen a hacer su declaración porque es muy importante, es para reforzar las primeras declaraciones de los chicos que estaban ahí, para que todo se aclare y esto se resuelve".

La mujer además, aclaró que "ahora lo que más me importa es que mi hijo salga de terapia intensiva porque su vida está en riesgo, pero tampoco puedo dejar de lado la otra parte", dijo en referencia a la investigación que se está llevando adelante.

Respecto a las cámaras de seguridad, Melisa contó: "Me dijeron que no hay cámaras en la zona, que la única que podría llegar a tener imágenes es (el local) Fiorella, que podría haber llegado a enfocar los pies de los chicos".

Sin embargo destacó que "me enviaron una foto de una cámara que está sobre la calle 9 de Julio, del lado del Banco Francés, donde se ve hacia la Galería San Martín. Quizás esté activa y pueda rescatar alguna filmación".

EL HECHO

Consultada por lo ocurrido esa noche de viernes, la mujer relató: "Mi hijo se encontró con unos chicos. Yo ayer (domingo) pude hablar con la chica que estaba con ellos, que no es de Comodoro, creo que está de paso por acá. Ella llegó cuando ellos ya estaban en El Sótano. Antonella, la ex novia de mi hijo iba a cantar, entonces mi hijo la fue a ver, y dice que ellos salieron a fumar a la galería y mientras estaban charlando y riéndose llegó Alexis".

Según lo que me comentó la amiga, Alexis le dijo a Ángel: "¿Vos sos Angel Zelaya?, ¿Te acordás quien soy yo? ¿Te acordás que te dije que te iba a encontrar? Y le hizo recordar la vez que lo había amenazado con un arma por WhatsApp".

"Mi hijo le dijo que ya estaba, que la cortara, pero el chico le insistía para pelear hasta que en un momento se pusieron a pelear. En el medio, Alexis le tapa la cara con el buzo y mi hijo no logra defenderse. Ahí Alexis lo levanta y lo empuja contra la vidriera", contó.

Cuando Antonella me llamó y me dijo lo que había pasado, yo agarré mi auto y salí para allá y apenas lo vi, pregunté por la ambulancia pero el policía me dijo, 'si tenés auto llevalo al Hospital, porque no va a llegar'. Fue actuar en frío, subir a Axel atrás del auto y que me lo vayan despertando para que no se duerma. Mientras yo iba manejando los patrulleros me abrieron camino. Fueron dos minutos que se me hicieron eternos".