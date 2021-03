COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El joven de 19 años sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Regional, peleando por su vida. Sin embargo, en la tarde de este lunes, su mamá compartió buenas noticias por Facebook.

"Ángel evoluciona favorablemente. Pudieron retirarle el respirador y bajarle la sedación. Aun sigue complicado pero son avances enormes que me aumentan la esperanza de que todo va a ir saliendo bien. ¡Gracias infinitas por sus donaciones de sangre, oraciones y su energía! ¡Los abrazo fuerte fuerte! Esto también pasará", publicó esta tarde en Facebook Melisa, su mamá.

El fiscal Cárcamo le imputó provisoriamente a Alexis Ruiz, de 20 años, el delito de homicidio en grado de tentativa y pidió su prisión preventiva por 30 días, que cumplirá en la Alcaidía local. Según la exnovia de Ángel, Ruiz le enviaba mensajes amenazantes por WhatsApp.

Angel evoluciona favorablemente. 💓 Pudieron retirarle el respirador y bajarle la sedación. Aun sigue complicado pero... Posted by Mel Gonzalez on Monday, March 22, 2021 Mel Gonzalez

"El vidrio le pasó a un centímetro de la aorta"

Melisa había informado más temprano que "a la mañana tuvo otra crisis cardíaca, pero responde bien a las drogas y a lo que hacen los médicos, y eso es buena señal".

"Es re difícil verlo así, estoy intentando estar fuerte. Tengo la confianza de que como es joven y sano, aunque son heridas muy graves las que tiene, se las va a bancar", expresa en diálogo con Canal 9.

Al mismo tiempo, pide "a la gente que colabore con no entorpecer la investigación, si hay testigos o comercios con cámaras que por favor colaboren, si apareen videos sería lo ideal porque esto no fue un accidente".

"Cuando paso esto me llaman inmediatamente. Antonella la ex novia de mi hijo justo salió de El Sótano y lo vio en el piso ensangrentado, me llamó y me dijo lo que ella pensó: 'creo que lo apuñalaron'", recuerda Melisa, y señala que cuando llegó al lugar "vi que había mucha gente alrededor, pero no reparé en nadie, lo cargamos en la camioneta y lo llevamos al Regional".

"Actuamos todos super rápido, Antonella llamando, la policía haciéndome de cordón con los patrulleros, nosotros llevándolo al hospital... fueron los minutos mas largos de toda mi vida".

"Pero perdió 3 litros de sangre y el vidrio que entró por el glúteo y salió por el abdomen estuvo a un centímetro de la aorta por suerte y eso fue lo que lo salvó, pero tanta sangre que perdió hizo que su corazón colapse y eso es lo que agrava la situación y que esté en peligro de muerte"