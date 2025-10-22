La diputada nacional Ana Clara Romero, candidata a renovar su banca por el espacio Despierta Chubut, cerró su campaña con un balance de lo que definió como “una campaña de mucha territorialidad”, luego de recorrer toda la provincia.

“La verdad es que fue una campaña de mucha territorialidad, donde estuvimos recorriendo toda la provincia. Le dimos más de dos vueltas y, justo, mirábamos el otro día: hicimos más de 23.000 km. Pudimos llegar desde la localidad más grande hasta la más chica, desde los centros urbanos pequeños hasta los centros urbanos más grandes de la provincia”, expresó en diálogo con “Buen día, Comodoro”, por Seta TV.

La legisladora destacó que el objetivo de su espacio es “llevar gente al Congreso que represente a la provincia y su proyecto”. “Estamos convencidos de que en julio de 2023 la gente eligió un cambio rotundo para dejar atrás el abandono, la desidia, las obras inconclusas y la corrupción. Esta es la oportunidad de consolidar ese proyecto”, subrayó.

Romero afirmó que el desafío es construir desde la provincia hacia el centro, dentro del marco de Provincias Unidas, para “poner en prioridad las necesidades y el aparato productivo de Chubut”. “Eso somos nosotros los únicos que podemos hacerlo”, dijo, y mencionó iniciativas como la ley de promoción de la industria naval, la ley de promoción del turismo y los avances en la explotación no convencional.

Sobre el contexto político nacional, la diputada fue crítica: “Estamos pensando en cómo reactivar nuestra provincia en un contexto muy desafiante, con un gobierno nacional que mira para otro lado y con un kirchnerismo que lo único que hace es tirar piedras y no proponer nada. Somos los únicos que le hablamos a los chubutenses de los temas que realmente les interesan”.

Romero insistió en la importancia de la honestidad y la gestión concreta: “A diferencia de otros gobiernos, no le mentimos a la gente. Las cosas no se transforman de un día para el otro, pero se ha hecho mucho en poco tiempo y en un escenario difícil”. También cuestionó a sus adversarios locales: “Cualquiera te habla de educación pública y levanta la bandera, pero ¿qué hicieron cuando estaban en lugares de decisión? Vi a los padres del Biología Marina pululando por el municipio y por el Concejo Deliberante, cuando Luque era intendente y Arcioni gobernador, y no les dieron respuesta”.

Transparencia y eliminación de los fueros

Sobre el debate por la eliminación de los fueros, Romero remarcó: “Los fueros son parte de nuestra agenda de transparencia. Cuando hicimos campaña dijimos: hay que eliminar los fueros. Porque lo que nació como una protección institucional hoy se convirtió en un privilegio para quienes buscan eludir la Justicia”.

Recordó que su espacio impulsó las leyes de ficha limpia, extinción de dominio y boleta única papel. “Los corruptos han intentado usar los fueros para escaparse o eludir consecuencias. A los corruptos hay que incautarles sus bienes y ponerlos al servicio de la gente”, señaló.

En ese sentido, ejemplificó con un hecho reciente: “Hace dos semanas llegó un oficio al Congreso para autorizar el allanamiento del domicilio de Espert. Una medida que tiene que ser sorpresiva, y los fueros lo impidieron. Eso demuestra que se convirtieron en una barrera para la Justicia”.

Votar por Chubut y desde Chubut

En la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre, Romero pidió a los chubutenses “ir a votar con orgullo y sentido de pertenencia”.

“Es un sistema desafiante, pero más transparente y sencillo. Nosotros confiamos en que los chubutenses tienen ese orgullo para romper la polarización entre dos extremos que no han dado respuestas a nuestra provincia”, afirmó.

Consultada sobre el voto indeciso, respondió con firmeza: "Es una expresión medio coloquial, pero en la cancha se ven los pingos. No bajamos los brazos ni nos dedicamos a lamentarnos. Estamos poniendo la creatividad al servicio de los chubutenses y la fuerza de la gestión. No vendemos humo porque decimos la verdad. Hay que estar acá, conocer y dar la pelea".

Sobre los resultados electorales, fue categórica: “Estoy convencida de que no vamos a quedar terceros. Pero más allá del resultado, yo voy a seguir pensando que Chubut es la alternativa. Los que se robaron la plata de la gente tienen que ir presos y hacerse cargo de sus conductas”.

Finalmente, la diputada recordó el compromiso de su espacio con causas judiciales clave en la provincia: “Hablamos de la causa Emergencia y Relevación desde el principio. Hay dos condenas firmes. No hablamos de rumores ni de procesamientos, hablamos de sentencias. Que todos se hagan cargo, les guste o no”.