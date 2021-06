Amigos y familiares homenajearon en Facebook al fallecido ladrón de 15 años que usó a un nene como escudo humano

Luego de que E.C, un joven de 15 años que había ingresado a los tiros a robar a una casa de la ciudad de La Plata tomando como rehen a un chico de 7, fuera baleado por el padre del menor, familiares y amigos del delincuente lo "homenajearon" en la red social Facebook.

El hecho ocurrió el pasado martes por la noche en una vivienda ubicada en calle 49 de la capital provincial, donde el peluquero Marcelo Maza se encontraba con sus dos hijos y un amigo dueño de la vivienda.

Según trascendió el delincuente logró ingresar a la casa pateando el portón, hecho que fue verificado por los adultos a través de las cámaras de seguridad. Momentos después tomó como rehén al hijo de Maza y procedió a iniciar el robo hasta que fue baleado por el hombre.

“Cuando veo la cámara de seguridad, veo al tipo encapuchado, que agarra al nene. Entonces, lo primero que atino a hacer es agarrar la alarma vecinal y la prendo. Ahí veo que el tipo ya está pateando la puerta. Nos miramos con Marcelo, que no entendía nada. Y dijimos ‘Este está loco’. El pibe apenas abre la puerta entra y dispara””, relató el amigo de quien enfrentó al ladrón.

Tras el hecho la madre de E.C reconoció su cuerpo en la vereda de la vivienda, y horas después sus amigos lo homenajearon a través de la red social Facebook.

“Te dije que te quedaras conmigo, estábamos esperando la comida, hermano Por qué te fuiste, la concha de la gorra, que en paz descanses”, aseguró uno de los últimos en verlo.

Por su parte, otro de los amigos de "Torrejita" publicó: “El sábado de caravana en la puerta de casa comimos un pan casero, jajaja, todo duro, ¿te acordás, manito? Estuvimos hablando que querías empezarte tu pieza ahí con tu abuela y tu mamá. Querías juntar plata para tus hermanitos y nos dimos un abrazo”.

“Ayer me diste un abrazo llorando por lo de tu noviecita, me dijiste mirando a la tele ‘se me fue el amor de mi vida, amigo’ llorando y todos los chicos ahí aconsejándote para que no hagas cagadas, querías salir a toda furia y ahora te estuve esperando amigo con las pizzas para comer”, agregó.