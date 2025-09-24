La Policía de Santa Cruz realizó un allanamiento este pasado martes por la tarde en el motel Eros, ubicado en el barrio La Herradura de Río Gallegos, en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego en contexto de violencia de género.

La medida, ordenada de urgencia por el Juzgado de Familia N.º 2 a cargo del juez Antonio Andrade, fue solicitada luego de que una mujer denunciara a su expareja, quien es el encargado del establecimiento, por amenazas con arma de fuego.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola calibre 9 mm y diversos dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas clave a la investigación.

ALLANAMIENTO EN EL MOTEL EROS Y SECUESTRO DE PRUEBAS CLAVE

El procedimiento comenzó cerca de las 17:30 y estuvo a cargo principalmente de la División Cibercrimen, con la colaboración de la Comisaría Séptima, la División Criminalística, Apoyo Tecnológico y el Departamento de Delito Organizado Zona Sur, bajo la supervisión judicial. La policía ingresó a las instalaciones del motel Eros para realizar la búsqueda de elementos relacionados con las amenazas denunciadas por la víctima.

Durante el allanamiento, se incautaron varios dispositivos electrónicos, cuyo análisis podría resultar clave para reunir pruebas digitales que respalden la causa. Entre los objetos secuestrados figuraron:

Tres teléfonos celulares.

Un DVR.

Un router Wi-Fi.

Una tablet marca Samsung.

Una tarjeta SIM.

Dos pendrives.

Cuatro tarjetas de memoria y tres adaptadores para tarjetas de memoria.

Además, la policía incautó una pistola calibre 9 mm, marca Ekol, la cual quedó bajo resguardo en la División Criminalística, donde será sometida a peritajes especializados para determinar su vinculación con las amenazas denunciadas.

EL ENCARGADO DEL HOTEL TERMINÓ DEMORADO

El principal imputado en la causa es el encargado del motel, denunciado por su expareja por amenazas con arma de fuego en un contexto de violencia intrafamiliar. Tras la diligencia policial, el hombre fue demorado y quedó a disposición de la justicia. Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Violencia Doméstica, fijó domicilio y se espera que continúe el proceso judicial bajo esa condición.

En este marco, el subcomisario Mario Ávila explicó que la diligencia fue solicitada por el juzgado “a través del doctor Andrade” y que la División de Cibercrimen intervino para secuestrar los dispositivos informáticos que podrían contener información relevante para la causa.

Por su parte, el comisario Luis Poblete agregó que la medida fue ejecutada de manera urgente y con la participación de diversas dependencias especializadas para asegurar la eficacia del operativo.

Este allanamiento forma parte de una investigación en curso cuyo eje central es la violencia de género y las amenazas con armas, una problemática que sigue ocupando un lugar prioritario en los operativos policiales y judiciales de Santa Cruz. Según indicaron las autoridades, no se descartan nuevos allanamientos o procedimientos adicionales mientras continúe la investigación y se recopilen más pruebas.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.