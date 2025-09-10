La Justicia civil de General Roca resolvió un caso que generó conmoción en la región. Una mujer que había acudido al consultorio odontológico para atender molestias por bruxismo y muelas de juicio terminó con una fractura mandibular y graves secuelas físicas y psicológicas.

El tribunal determinó que el odontólogo actuó sin los recaudos mínimos: no indicó estudios diagnósticos, no confeccionó historia clínica ni solicitó consentimiento informado. Aun así, realizó una extracción dental que derivó en un procedimiento violento y riesgoso.

Una intervención con consecuencias irreversibles

Durante la práctica, la paciente recibió anestesia local y el profesional inició maniobras que demandaron un esfuerzo desmedido. La mujer comenzó a sentir dolor intenso y dificultades respiratorias, hasta que se produjo el desprendimiento de parte de la mandíbula inferior. El resultado fue devastador: la pérdida de siete piezas dentales y un estado crítico de salud.

Debió ser asistida de urgencia en otro consultorio odontológico, donde dos profesionales lograron estabilizarla. Sin embargo, los daños eran irreversibles. Pericias posteriores confirmaron la magnitud de la lesión y la necesidad de un tratamiento prolongado y costoso para intentar recuperar parte de la funcionalidad.

La estrategia de defensa y las pruebas en contra

En su descargo, el odontólogo negó haber realizado la extracción y aseguró que solo había indicado medicación. Incluso intentó responsabilizar a otros colegas, pero su versión fue descartada.

Los testimonios de quienes vieron a la paciente al salir del consultorio y los informes periciales resultaron determinantes: confirmaron que la cirugía se había practicado allí y que el profesional omitió todos los pasos básicos exigidos por la buena praxis odontológica.

El tribunal no solo reconoció el daño físico, psicológico y moral sufrido por la víctima, sino que también remarcó que la ausencia de historia clínica y de consentimiento informado constituye una violación al derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo.

El fallo condenó al odontólogo y a su aseguradora a pagar una indemnización integral, destinada a cubrir los costos de los tratamientos que la mujer necesitará de por vida y a resarcir el impacto emocional que la experiencia le dejó.