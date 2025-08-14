En el marco de un operativo de prevención y respuesta, personal de distintas dependencias de la Unidad Regional II de la Policía de Río Negro intervino en varios hechos de violencia de género registrados en Allen, Villa Regina y Mainqué, logrando la aprehensión de siete personas. Las actuaciones evitaron que los casos escalaran en gravedad y garantizaron la integridad de las víctimas.

Las detenciones se concretaron por incumplir medidas judiciales, desobedecer órdenes de alejamiento, amenazar y oponerse con violencia a la autoridad. En Allen, un hombre fue sorprendido merodeando la vivienda de su expareja, a pesar de tener prohibición de acercamiento vigente. En otro hecho, efectivos arrestaron a un sujeto que había provocado destrozos en la casa de sus padres y que intentó agredir a los policías con un objeto metálico en forma de “T”.

Otro caso de violencia

Ese mismo día, otro hombre fue detenido en Allen tras presentarse en el domicilio de una víctima a la que tenía orden de alejamiento, apenas horas después de ser notificado. En Villa Regina, la Comisaría 5.º detuvo a dos mujeres que se encontraban dentro de un domicilio con restricción judicial. En Mainqué, personal de la Subcomisaría 66.º aprehendió a un hombre que seguía a una mujer protegida por una medida cautelar vigente.

Finalmente, la Comisaría 6.º de Allen detuvo a un joven acusado de amenazar con un arma blanca a su madre y agredir a su hermano. Todas las actuaciones fueron informadas a las fiscalías correspondientes, que dispusieron la continuidad de las medidas procesales.

Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que las denuncias por violencia de género pueden realizarse en cualquier comisaría o fiscalía, incluso sin DNI, y que también es posible comunicarse para asesoramiento al (0298) 154231271. Además, los defensores oficiales están habilitados para brindar acompañamiento y asistencia legal a quienes lo requieran.