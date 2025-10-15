La denuncia fue presentada a comienzos de octubre en la Comisaría de la Familia de Allen, donde una mujer relató haber sufrido episodios de violencia verbal y emocional por parte de su pareja. El caso fue elevado al Juzgado de Paz, en el marco de la Ley Provincial 3040, que protege a las víctimas de violencia familiar y de género. En la audiencia posterior, la mujer ratificó y amplió sus declaraciones, lo que llevó al juez Antonio Barrera Nicholson a dictar medidas inmediatas de protección.

En su testimonio, la denunciante describió un contexto de convivencia conflictiva y agresiva, con discusiones frecuentes que, según indicó, se intensificaban por el uso constante del celular por parte del acusado. “Yo le pido que deje el celular, que preste más atención en cosas de la casa... O sea, una convivencia normal, no que esté todo el día metido en el teléfono”, expresó la mujer durante la audiencia.

También detalló que el hombre solía bloquearla de su teléfono y negarse a dialogar, lo que agravaba las tensiones familiares. El magistrado, tras analizar los elementos aportados, concluyó que existía una situación de riesgo para la denunciante y sus hijos menores.

Medidas de protección y exclusión del hogar

El juez Barrera Nicholson resolvió excluir del hogar al hombre, identificado con las iniciales N.G.J., y le prohibió acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la mujer y los niños. En su resolución, el magistrado argumentó que los hechos denunciados “son de gravedad porque ponen en riesgo la vida de la denunciante y afectan directamente a los niños, que resultan víctimas al presenciar las escenas de violencia”.

La medida de exclusión busca “desarraigar al presunto agresor del medio físico donde convive con las víctimas, con el fin de evitar la reiteración de los episodios de crisis”, precisó el juez.

Asimismo, se dispuso una prohibición de acercamiento en un radio no menor a 200 metros del domicilio familiar, del lugar de trabajo y estudio de la mujer, o cualquier ámbito de concurrencia.

El fallo del Juzgado de Paz también advirtió al acusado que, en caso de incumplir las medidas de restricción, se dará intervención a la Justicia Penal por el delito de desobediencia judicial, previsto en el Código Penal argentino.

La disposición permanecerá vigente hasta que existan elementos que permitan modificar las condiciones actuales de riesgo, según se indicó en la resolución.