En el marco de la causa conocida como Emergencia Climática II, se realizaron este miércoles allanamientos en viviendas de exfuncionarios de Comodoro.

La investigación se desprende de la causa Emergencia Climática, que ya registra condenas y se encuentra actualmente en manos del Superior Tribunal de Justicia. Esa investigación reveló irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a obras urgentes tras el desastre natural que afectó a gran parte de la ciudad en 2017.

La sentencia dictada en agosto del año pasado concluyó con el envío de los antecedentes del caso hacia la Procuración General, para que considere la apertura de una nueva investigación penal por hechos surgidos durante el proceso judicial que concluyó con el veredicto condenatorio.

En la causa original fueron declarados penalmente responsables por el fraude los ex secretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque, a quienes se suman los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen. A todos ellos se suman cuatro empresarios, identificados como Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas.

LOS ALLANAMIENTOS REALIZADOS ESTE MIÉRCOLES

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, brindó detalles de los operativos realizados este martes en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz.

“Se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”, informó el funcionario judicial.

Además detalló que en los tres allanamientos que se llevaron a cabo se incautaron equipos informáticos. “El por qué o el para qué lo secuestré no lo puedo decir porque quiero preservar la investigación”, aclaró.

Aunque no brindó nombres, aseguró que los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”.

LA CAUSA EMERGENCIA CLIMÁTICA, EN MANOS DE LA CORTE PROVINCIAL

En julio de este año, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, explicó que el expediente se encuentra en la etapa de revisión final por parte del máximo tribunal de la provincia.

En diálogo con Actualidad 2.0, el funcionario judicial explicó que las condenas dictadas en primera y segunda instancia fueron apeladas por las defensas, que ahora esperan una resolución del máximo órgano judicial de la provincia.

“El Superior Tribunal debe resolver si ratifica o no las condenas ya impuestas. Nosotros contestamos el recurso extraordinario en marzo y rechazamos esos planteos. Ahora ya no depende de la fiscalía local, sino de la Procuración General y del fiscal de impugnación”, explicó Olazábal.

El fiscal también señaló que, de confirmarse las penas, los condenados deberían empezar a cumplirlas de manera efectiva, ya que actualmente están bajo medidas sustitutivas, pero no en prisión domiciliaria.