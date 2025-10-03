Allanaron una vivienda en el barrio San Martín de Comodoro y secuestraron un rifle, una escopeta y balas

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia informó que este jueves 2 de octubre se concretó un allanamiento en un domicilio del barrio San Martín.

El procedimiento arrojó resultados positivos, con el secuestro de cartuchos de distintos calibres, vainas servidas, un arma de fuego tipo escopeta, un arma de fabricación casera y un rifle de aire comprimido.

La acción fue autorizada por el Juzgado Penal interviniente, a solicitud de la Fiscalía de turno. Durante el allanamiento estuvo presente el Ministro de Seguridad, Dr. Héctor Iturrioz, junto al Director de Policía Judicial, Crio. Gral. Eduardo Chemin, y el 2º jefe de Área de Investigaciones, Crio. Insp. Pablo Lobos.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Las autoridades destacaron que el secuestro de armas y municiones busca prevenir delitos y garantizar la seguridad en la zona. La investigación continúa en curso bajo la supervisión de la Fiscalía correspondiente, que evaluará los pasos legales a seguir con las personas vinculadas al domicilio allanado.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura en Comodoro

Un operativo policial llevado a cabo este jueves 2 de octubre en Comodoro Rivadavia permitió la detención de un hombre buscado por la Justicia. La intervención se produjo alrededor de las 19:45 en calle Francia, en el marco de un control rutinario de identificación de personas que los efectivos realizan de manera preventiva en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, mientras los uniformados efectuaban el procedimiento de identificación, observaron a un hombre cuyo comportamiento llamó la atención y procedieron a verificar sus datos mediante los sistemas policiales. Tras la consulta, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura y detención vigente.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la captura del hombre quien fue trasladado inmediatamente a la sede de la Seccional Primera para continuar con los trámites correspondientes y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

La detención se enmarca dentro de los patrullajes y controles preventivos que realiza la Policía del Chubut en diferentes barrios de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de mantener presencia activa en la vía pública, prevenir delitos y dar cumplimiento a medidas judiciales pendientes.