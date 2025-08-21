La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn llevó adelante este miércoles un operativo que culminó con la imputación de tres personas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un auto. La diligencia fue ordenada por el juez federal de Rawson, Guillermo Lleral, a pedido de la Sede Fiscal Descentralizada, y se concretó en un domicilio ubicado en la calle Malaspina 500 de la ciudad portuaria.

El procedimiento se llevó a cabo tras un periodo de investigación que permitió reunir indicios compatibles con la comercialización de estupefacientes. Con esos elementos se autorizó el allanamiento, la requisa de un vehículo y el secuestro de bienes de interés para la causa. En el operativo participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas, junto con el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Rawson, la Guardia de Infantería local y la Sección Antinarcóticos.

La denuncia de un vecino destapó una red de tráfico de drogas: secuestraron cocaína, autos y dinero en efectivo

Como resultado de la medida, tres personas mayores de edad —dos hombres y una mujer— quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Además, se secuestró clorhidrato de cocaína, una balanza digital de precisión utilizada para el fraccionamiento de drogas, un teléfono celular y un automóvil Volkswagen Gol Trend.

Durante las verificaciones se constató que uno de los sujetos imputados registraba un pedido de captura y detención activo por un hecho de robo agravado en poblado y en banda, requerido por la justicia provincial. Por disposición de las autoridades fue trasladado a la comisaría Segunda de Puerto Madryn, a fin de cumplir con la medida pendiente.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El parte policial destacó que este procedimiento se inscribe en el marco de una investigación que se extendió durante un lapso prudencial hasta reunir los elementos necesarios que justificaran la intervención judicial. La colaboración entre las diferentes divisiones policiales permitió llevar adelante un operativo coordinado, en el que se aseguraron los elementos probatorios y se concretó la aprehensión de los implicados.

Con estos resultados, la investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Rawson, quienes determinarán los próximos pasos procesales. Los tres imputados deberán responder por la presunta infracción a la ley de drogas, mientras que uno de ellos enfrenta además la situación derivada de su pedido de captura vigente.