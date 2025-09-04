Allanaron una casa en Roca tras un tiroteo: secuestraron armas, droga y a un menor señalado

Efectivos de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu avanzan en la investigación de un violento ataque a balazos que dejó a un vecino herido en General Roca. El hecho, ocurrido en los últimos días por causas aún no determinadas, derivó en un allanamiento este miércoles por la mañana en el asentamiento 10 de Febrero.

En la Manzana 10A de ese sector, la Policía secuestró un revólver, municiones de distintos calibres, tres puñales tipo navaja y un arma casera tipo “púa”. También se incautaron tarjetas bancarias y documentación de dudosa procedencia.

Además, dentro de la vivienda se halló una bolsa con marihuana compactada, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal de Roca por infracción a la Ley 23.737.

El lugar fue identificado como residencia de un joven menor de edad, quien quedó involucrado en la causa caratulada como “abuso de arma”.

Otros hechos violentos en la ciudad

En paralelo, se registraron otros episodios que también requirieron la intervención policial.

Durante la madrugada del martes, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti secuestró una moto Honda GLH negra conducida por un joven que terminó imputado por atentado y resistencia a la autoridad, además de daños. El rodado no tenía patente colocada y quedó retenido como parte de las actuaciones judiciales.

Por otro lado, en General Roca un joven de 18 años fue detenido tras arrojar una piedra contra un móvil policial en calle Epifanio al 900. El proyectil rompió el vidrio trasero del patrullero y lesionó a un efectivo en el rostro.

El agresor fue perseguido y aprehendido en calle Paraná por personal de la Comisaría 31. El fiscal de turno ordenó que quede detenido bajo los cargos de daño y atentado a la autoridad.