Un operativo judicial realizado en la ciudad de Comodoro Rivadavia dejó resultados positivos en el marco de una investigación por presunta estafa, iniciada en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

El allanamiento tuvo lugar el viernes por parte de la División de Investigaciones (DDI) de la ciudad santacruceña en una casa ubicada sobre la calle Cerro Tres Botellas al 200, en el barrio Sismográfica, en la zona norte de la ciudad petrolera , en el Marc del cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de la ciudad de El Gorosito, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.

La causa en cuestión se encuentra caratulada como “S/ denuncia de estafa”, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la modalidad del presunto delito ni el grado de participación de los involucrados.

Según publica La Opinión Austral, en el procedimiento se secuestro un teléfono celular que estaría directamente vinculado con la investigación.

Si bien no se informó oficialmente sobre personas detenidas, desde la Policía remarcaron que el allanamiento fue considerado “positivo” por los elementos incautados, que podrían aportar pruebas clave para el desarrollo de la causa.

El procedimiento contó con el acompañamiento de la División de Investigaciones de CMD, destacándose el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Santa Cruz y Chubut, que vienen colaborando en investigaciones vinculadas a delitos económicos y estafas que trascienden los límites provinciales.

Por ahora, el expediente sigue en etapa preliminar y las autoridades judiciales mantienen un hermetismo prudente, a fin de no entorpecer el desarrollo de la pesquisa. Sin embargo, confirmaron que habrá nuevas diligencias en los próximos días, con la expectativa de obtener más pruebas que fortalezcan la acusación.