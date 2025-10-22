Poco después de que ADNSUR diera a conocer que Alexis Maximiliano Schmidt, detenido bajo prisión preventiva por el crimen del mecánico Jonathan Prim, tenía acceso a celulares y redes sociales en la alcaída de Trelew, el acusado restringió el perfil que había creado en Facebook y cambió su foto. Sin embargo, su intento por ocultar lo que ya era evidente no dio resultado.

Según informaron fuentes del caso a ADNSUR, este miércoles por la mañana se realizó una requisa en la celda de Schmidt y se secuestraron tres teléfonos de alta gama que fueron ingresados de manera clandestina.

Allegados a la víctima habían manifestado su indignación al descubrir que el presunto asesino se mostraba en las redes sociales, con fotos sacadas desde el interior de la alcaidía. Además, tenían temor que a través de los celulares siguiera enviando órdenes al exterior, con la posibilidad de que planificara algún tipo de venganza.

"Es una vergüenza. El tipo está sacándose fotos ahí adentro, con la posibilidad de comunicarse con todo el mundo afuera. Mientras sus hijos y sus hermanos intentan hacer el duelo, tienen que bancarse que el acusado siga mostrándose, usando las redes como si nada y manejando todo desde ahí adentro", había manifestado un allegado de la víctima.

Según supo ADNSUR, familiares de Prim llegaron a comunicarse personalmente con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien se comprometió a trasladar el tema al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz. Finalmente, la requisa confirmó la irregularidad y decomisó los teléfonos.

LAS PRUEBAS CONTRA EL ACUSADO

La principal hipótesis de los investigadores es que Schmidt buscaba atacar a otra persona, en un presunto conflicto vinculado al narcotráfico, y que Prim recibió este disparo mientras arreglaba un auto. El fiscal Omar Rodríguez presentó una serie de pruebas que incluyen testimonios, registros de cámaras de seguridad y un sorprendente hallazgo en Google Street View, que reforzaron la imputación en su contra.

Según reconstruyó la Fiscalía, Schmidt habría dejado a su hijo de 8 años en la casa de su madre y luego se dirigió en moto hasta la vivienda de los Prim, en el barrio Los Pensamientos. Allí, sin mediar palabras, efectuó un disparo con un revólver calibre 38 que impactó en la axila de Jonathan, provocándole una herida fatal.

Durante la audiencia en la que se definió su situación procesal, según detalló Jornada, el fiscal exhibió imágenes de tres cámaras que captaron al sospechoso y su moto Corven blanca antes y después del crimen. Los videos muestran detalles llamativos: el vehículo no tenía espejos, llevaba una calcomanía circular en el guardabarros y una llave colgando de un llavero oscuro.

Uno de los aspectos más inquietantes fue que, según se observó en registros fílmicos, Schmidt habría regresado una hora más tarde a la escena del homicidio. Lo hizo a baja velocidad y cuando el lugar ya estaba acordonado por la policía, como si buscara verificar lo ocurrido. Las cámaras dejaron ver tatuajes en sus manos y piernas que coinciden con los del acusado.

La investigación determinó, además, que Schmidt intentó desprenderse del rodado. Una publicación en Facebook mostró la moto en poder de un hombre que fue allanado. Esa persona afirmó que se trataba de un canje comercial con el acusado, que entregó la Corven y un Ford Escort y a cambio se quedó con un Peugeot 307. Para el fiscal, se trató de una maniobra para borrar rastros.