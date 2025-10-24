Allanaron la casa de una exparticipante de Gran Hermano por una grave acusación

La Justicia realizó un allanamiento en la vivienda de Catalina Gorostidi, una de las participantes más recientes y conocidas del reality "Gran Hermano", quien quedó imputada por su presunta vinculación con la promoción y difusión de sitios de juegos de azar que operan al margen de la ley.

El procedimiento fue ordenado por el juez Ariza Clerici, del Juzgado PCyF 1, a pedido del fiscal Juan Rozas, titular de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo, ejecutado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la Policía de la Ciudad, se centró en la recolección de pruebas para la causa. Durante la requisa del domicilio, las autoridades secuestraron diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras, además de cuadernos que contenían anotaciones manuscritas con referencias a casinos, movimientos de dinero y apuestas. Este material ahora está bajo análisis de los peritos, quienes buscarán determinar el alcance de la participación de Gorostidi en la red de juego ilegal.

La investigación judicial sostiene que la imputada, valiéndose de su condición de figura pública y del alcance masivo que posee en sus perfiles de redes sociales, particularmente en Instagram, se dedicaba a captar nuevos apostadores. Según fuentes de la investigación, Gorostidi promocionó de manera activa al menos seis plataformas de apuestas online que no cuentan con la debida autorización de las autoridades competentes para operar en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Una advertencia desoída y el avance de la causa

El allanamiento no fue la primera medida judicial que involucró a la ex "hermanita". La causa penal se originó a partir de una denuncia formal presentada por Lotería de la Ciudad (LOTBA), el organismo encargado de regular el juego en la capital argentina. Como resultado de esa denuncia, la fiscalía ya había notificado e indagado a Gorostidi en mayo de este año.

A pesar de esa instancia judicial, en la que se le informó sobre la ilegalidad de sus acciones, la influencer habría continuado con la promoción de estos sitios clandestinos. Esta persistencia en la conducta delictiva fue el detonante para que el fiscal Rozas solicitara una medida más severa, como el allanamiento de su propiedad, con el objetivo de hacer cesar el delito y reunir más evidencia.

La fiscalía considera que estas acciones no solo constituyen una infracción, sino que forman parte de un sistema organizado de captación de apostadores. Presuntamente, Gorostidi incentivaba a su gran caudal de seguidores a registrarse y depositar dinero en estas plataformas, ofreciendo supuestos beneficios y promociones, una conducta que se encuentra explícitamente prohibida y penada por la legislación vigente. Una de las mayores preocupaciones de los investigadores es que, debido a la naturaleza de su audiencia, entre los seguidores alcanzados por estas promociones podría haber menores de edad, un grupo especialmente vulnerable a la ludopatía.

El marco legal y la lucha contra el juego clandestino

La imputación contra Catalina Gorostidi se fundamenta en el artículo 301 bis del Código Penal Argentino. Dicho artículo establece penas de tres a seis años de prisión para quien "explotare, administre, opere o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional". La promoción activa es considerada una pieza clave de este engranaje delictivo.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, creada recientemente para combatir este flagelo en auge, trabaja en conjunto con LOTBA para desarticular estas redes. El accionar no solo se enfoca en los influencers que actúan como cara visible, sino también en las estructuras que montan y administran estas plataformas ilegales, las cuales suelen operar desde el anonimato, sin ofrecer garantías a los usuarios sobre los premios ni sobre el manejo de sus datos personales y financieros.

El antecedente de Joel Ojeda

El caso de Gorostidi no es un hecho aislado en el mundo de los exconcursantes de "Gran Hermano". Una semana antes de este allanamiento, su ex pareja y también ex participante del reality, Joel Ojeda, atravesó una situación similar. Su domicilio fue allanado por la misma causa y Ojeda fue demorado.

Tras el operativo, Ojeda se manifestó públicamente en sus redes sociales, calificando el procedimiento como un "circo mediático". En su descarga, expresó su malestar por la dimensión del despliegue policial. "Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes", declaró. Además, afirmó que durante el procedimiento se llevaron su celular, su computadora y una suma de dinero en efectivo que, según él, correspondía a la jubilación de su madre. Ojeda aseguró que se presentaría en la fiscalía para "aclarar esta situación".

Según informó Noticias Argentinas, el contraste entre la continuidad de la actividad promocional de Gorostidi tras la indagatoria y la reacción pública de Ojeda evidencia las diferentes posturas y estrategias frente a una acusación que pone de aliviar los riesgos y las serias consecuencias legales que enfrentan los influencers al promocionar actividades ilícitas a cambio de una retribución económica. La Justicia, por su parte, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de participar en la cadena del juego ilegal.